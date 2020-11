Le eurorivali dell'Inter - Real umiliato, lo scorpione di Lazaro non basta al 'Gladbach. Shakhtar ok

Domenica da incubo per il Real Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League il 25 novembre. I blancos di Zidane sono stati sconfitti infatti per 4-1 in casa del Valencia, con ben tre rigori a favore dei loro avversari (un unicum nella storia de LaLiga). A nulla è valso il gol segnato da Benzema al 23', Zidane e i suoi scalano al quarto posto in classifica a quota 16 punti (con una partita in meno).

Sconfitta esterna anche per il Borussia Monchengladbach, uscito con le ossa rotte da Leverkusen dopo un rocambolesco 4-3. La doppietta di Stindl e l'eurogol con lo scorpione dell'ex Inter Valentino Lazaro non sono bastati a evitare il ko e il 'Gladbach oggi è quindi settimo in classifica con 11 lunghezze in sette giornate di Bundesliga.

L'unica eurorivale dell'Inter a vincere, nella giornata di ieri, è stata così lo Shakhtar, vincente e convincente sul campo della capolista Dinamo Kiev grazie ai sigilli di Junior Moraes al 34', Marcos Antonio al 66' e Alan Patrick al 72'. Il primo posto della classifica ora dista solamente una lunghezza, visto che i biancazzurri hanno 20 punti e gli arancioneri 19.