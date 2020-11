Le eurorivali della Lazio - Zenit e Club Brugge sorridono, Haaland no: ko nel Klassiker col Bayern

Lo Zenit, prossimo avversario della Lazio in Champions League il 24 novembre, vince e convince contro il Krasnodar nel 14° turno del massimo campionato russo. 3-1 il risultato finale del match, deciso dalle reti di Kuzjaev al 64', Dzjuba al 79' e Sutormin al 93': i biancazzurri restano dunque in scia della capolista CSKA Mosca, secondi in classifica con un solo punto in meno (30 contro 31).

Domenica felice anche per il Club Brugge, che ha espugnato per 3-1 il campo dell'Oostende coi sigilli di Rits al 32', Diatta all'81' e Badji al 90'. I nerazzurri oggi guidano così la classifica della Pro League belga insieme al Charleroi (una partita in meno), entrambi a quota 23 punti dopo dodici giornate.

L'unica a non sorridere dopo il week-end, fra le eurorivali della Lazio, è il Borussia Dortmund, sconfitto sabato nel Klassiker casalingo col Bayern Monaco. 2-3 il risultato, con reti giallonere di Reus al 45' e Haaland all'83' e conseguente terzo posto in classifica a quota 15 punti, a -3 proprio dalla capolista bavarese dopo sette giornate di Bundesliga.