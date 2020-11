Le eurorivali della Roma - Il Cluj si riscatta, il CSKA Sofia trionfa, lo Young Boys fa sbadigliare

Vittoria esterna per il Cluj in campionato. Il prossimo avversario della Roma in Europa League, il 26 novembre, ieri ha battuto infatti 2-0 il Fotbal Club Argeș Pitești grazie alla doppietta di Rondon tra il 14' e il 23'. Con questo risultato il club rumeno è dunque terzo in classifica a quota 21 punti, a -3 dalle due capolista FCSB e Universitatea Craiova.

Il CSKA Sofia, sempre ieri, ha ottenuto invece la sua seconda vittoria consecutiva in campionato grazie al 2-1 sul campo del Montana nel 12° turno. A decidere il match, che porta la squadra di mister Morales al terzo posto con 21 punti in classifica, sono stati l'autogol di Senhadji all'8' e la rete di Sowe al 76'.

Soltanto uno 0-0, infine, per lo Young Boys, che contro il San Gallo si è dovuto accontentare del pareggio venendo raggiunto in vetta alla classifica della Super League svizzera dal Lugano: entrambe oggi hanno infatti 12 punti.