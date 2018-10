Continuano ad emergere i temi del programma di Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della FIGC. Alcuni di questi arrivano dalle colonne de Il Secolo XIX e La Stampa che presentano un'intervista al presidente dimissionario della Lega Pro: "Non dobbiamo perdere tempo e non lo perderemo: fra le mie mosse ce ne saranno di impopolari, ma non più differibili. Quali? Una sarà legata alla flessibilità dei contratti. Se uno vince o mantiene la categoria è giusto che il club paghi quanto previsto, ma se si retrocede è indispensabile adeguare lo stipendio alla nuova realtà. Novità per il rettangono il verde? Già lunedì sera, dopo il voto, proporrò al presidente della Fifa Infantino l’introduzione della 4ª o 5ª sostituzione: me lo chiedono proprio i club di A e, da presidente della Lega Pro, l’ho sperimentata con successo. Il sogno? I play-off per lo scudetto. In serie B ed in Lega Pro sono un vero successo: è dimostrato come l’interesse fra i tifosi cresce in misura esponenziale".