Le inevitabili tossine del clamore mediatico. Icardi assente ingiustificato

© foto di PhotoViews

“Icardi? Non ci saranno problemi, la volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme”. A parlare così, nell’immediato prepartita di Inter-Sassuolo, è stato Giuseppe Marotta. Che una volta di più ha portato avanti la linea societaria delle ultime settimane, ovvero quella della tranquillità. Perché ad oggi, nonostante le polemiche social, non c’è realmente niente che possa far pensare ad un addio del capitano nerazzurro in estate. Eppure in queste tre settimane di stop del campionato in casa Inter non si è praticamente parlato di altro e inevitabilmente le tossine della battaglia mediatica portata avanti a suon di titoloni e stories su Instagram hanno lasciato qualche strascico. Perché questa sera contro il Sassuolo Icardi è risultato essere il peggiore in campo e per avere sue tracce gli 11mila bambini festanti sulle tribune di San Siro hanno dovuto attendere addirittura 71 minuti. Maurito ci ha già abituato a gare da spettatore non pagante (anche se spesso e volentieri arrivava la zampata vincente nel finale di partita), ma visto il preciso momento storico e i fatti degli ultimi giorni non legare il clamore mediatico alla pochezza, tecnica e statistica, della sua prestazione è davvero complicato.