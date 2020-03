Le istituzioni spagnole insistono: "Troviamo il modo di non far arrivare i tifosi dell'Atalanta"

Il Governo spagnolo, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sport spagnolo, spiega Superdeporte, stanno facendo tutto il possibile per far sì che i tifosi dell'Atalanta non siano a Valencia il prossimo 10 marzo per il ritorno degli ottavi di Champions. Il motivo è ovviamente la diffusione del Coronavirus nel bergamasco, come conferma Fernando Simon, direttore del 'Centro de Coordinacion de Alerts y Emergencias sanitarias de Salud Publica' nonché coordinatore dell'attività contro il COVID-19: "Stiamo lavorando su questi aspetti col Ministero dello Sport e con le istituzioni internazionali. Secondo me è un pericolo il fatto che un popolo che non può riunirsi nella zona in cui vive si riunisca lontano da dove risiede. Non ha senso. Quando ci sono movimenti di persone che arrivano da zone dove non possono riunirsi, occorre pensarci due volte prima di farli riunire qua. Come si risolve il probelma? Non sono del ministero dello Sport, ma io direi che dovremmo fare attenzione con i tifosi che arrivano da zone a rischio del nord Italia, dobbiamo trovare il modo di non farli venire", le sue parole a La Sexta.