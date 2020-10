Le liste si allargano? Come cambia la A con gli esuberi: la situazione del Crotone

Allargare le liste della Serie A. È questa una delle soluzioni a cui Figc e Lega calcio stanno pensando per affrontare le defezioni dovute contagio da coronavirus. Che impatto avrebbe sul massimo campionato? Per ogni squadra, abbiamo analizzato la rosa da 25 depositata in Lega per vedere chi potrebbe andare ad ampliarla. Ricordiamo che dalla lista sono esclusi tutti gli Under 22, che possono essere schierati in qualsiasi momento.

Il Crotone ha già un posto, perché non ha occupato tutti gli slot a disposizione. Con un eventuale ampliamento, però, potrebbe riaggregare ben tre elementi come Gomelt, Mustacchio e Mazzotta. Da capire se possa essere un’ipotesi percorribile, dato che già son stati tenuti fuori lista, nonostante Mustacchio e Mazzotta fossero titolari nella scorsa stagione e quest’ultimo abbia anche giocato la prima in Serie A contro il Genoa.

Lista over 22: Cordaz, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Benali, Crociata, Marrone, Petriccione, Reca, Vulic, Henrique, Simy, Siligardi, Messias, Riviere.

Lista over 22 formati in Italia: Festa, Rispoli, Cigarini, Molina.

Fuori lista: Gomelt, Mustacchio, Mazzotta.