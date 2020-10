Le liste si allargano? Come cambia la A con gli esuberi: la situazione del Genoa

vedi letture

Allargare le liste della Serie A. È questa una delle soluzioni a cui Figc e Lega calcio stanno pensando per affrontare le defezioni dovute contagio da coronavirus. Che impatto avrebbe sul massimo campionato? Per ogni squadra, abbiamo analizzato la rosa da 25 depositata in Lega per vedere chi potrebbe andare ad ampliarla. Ricordiamo che dalla lista sono esclusi tutti gli Under 22, che possono essere schierati in qualsiasi momento.

Il Genoa, peraltro riuscito nell’invidiabile compito di occupare tutti gli slot, anche quelli per i 4 giocatori cresciuti nel club, non ha comunque trovato posto per altri due elementi. Uno è Lakicevic, che sembrava destinato alla conferma a Venezia ma poi è rimasto in rossoblù e pare fuori dal progetto. L’altro è Lasse Schone: dopo le parole del suo agente, un vero e proprio caso. L’eventuale allargamento potrebbe farlo rientrare.

Lista over 22: Paleari, Zapata, Goldaniga, Bani, Masiello, Zappacosta, Lerager, Behrami, Zajc, Brlek, Radovanovic, Cassata, Badelj, Destro, Pjaca, Shomurodov, Parigini.

Lista over 22 formati in Italia: Marchetti, Criscito, Biraschi, Pandev.

Lista over 22 formati nel club: Perin, Zima, Ghiglione, Sturaro

Fuori lista: Schone, Lakicevic.