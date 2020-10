Le liste si allargano? Come cambia la A con gli esuberi: la situazione dell’Udinese

Allargare le liste della Serie A. È questa una delle soluzioni a cui Figc e Lega calcio stanno pensando per affrontare le defezioni dovute contagio da coronavirus. Che impatto avrebbe sul massimo campionato? Per ogni squadra, abbiamo analizzato la rosa da 25 depositata in Lega per vedere chi potrebbe andare ad ampliarla. Ricordiamo che dalla lista sono esclusi tutti gli Under 22, che possono essere schierati in qualsiasi momento.

L’Udinese conta due veri e propri big fuori lista: si tratta di Musso e Mandragora, entrambi alle prese col recupero dai rispettivi infortuni. Nessun caso: dato che le regole attuali consentono cambi fino a gennaio (e per i portieri in realtà è ancora più semplice), sia l’argentino che l’italiano saranno reintegrati non appena a disposizione. È evidente che un ampliamento consentirebbe di inserirli senza scontentare altri colleghi. Manca anche Cristo, nonostante ufficialmente abbia un numero di maglia (peraltro il 33). Fuori dalla lista presentata in A pure Jajalo e Vizeu.

Lista over 22: Nicolas, Samir, Prodl, Nuytinck, Ter Avest, Stryger Larsen, Becao, De Maio, Zeegelaar, Ouwejan, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, Deulofeu, Pussetto, Nestorovski.

Lista over 22 formati in Italia: Bonifazi, Okaka, Lasagna, Forestieri.

Lista over 22 formati nel club: Scuffet.

Fuori lista: Cristo, Musso, Mandragora, Jajalo, Vizeu.