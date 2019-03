© foto di Insidefoto/Image Sport

"Di solito le mie squadre in primavera decollano". Una frase, quella pronunciata da Walter Mazzarri qualche giorno fa, che fa sognare in grande i tifosi granata. Il Torino sta attraversando un grande momento di forma, che gli ha consentito di scalare la classifica e assestarsi in sesta posizione, a sei punti dal quarto posto occupato dall'Inter. Il club di Cairo fa affidamento sullo spirito di gruppo e sllla difesa granitica, oltre che sulla voglia di un Belotti rigenerato. La Champions era un'utopia ma potrebbe diventare un obiettivo concreto qualora le parole del mister toscano trovassero conferme: se davvero le sue squadre "decollano" in primavera, nessun traguardo è irraggiungibile.