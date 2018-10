Le montagne russe della Capitale: anche Inzaghi sotto accusa

© foto di Federico Gaetano

Due sconfitte pesanti in meno di una settimana. Sette gol subiti. Amnesie difensive, disattenzioni e poca cattiveria agonistica, oltre a un pizzico di sfortuna negli episodi. Dall'euforia al pessimismo. L'ambiente di Roma si sa, è così: si sale e si scende in pochissimo tempo, come se si fosse sulle montagne russe. Il ko nel derby con la Roma ha aperto una cicatrice nell'Aquila biancoceleste, resa ancora più profonda dal 4-1 subito in Germania contro l'Eintracht Francoforte. I tifosi sono delusi, la società è arrabbiata e la squadra non è contenta. In questo quadro tutt'altro che idilliaco tutti sono finiti sul banco degli imputati, anche mister Simone Inzaghi, messo sotto accusa sopratutto per le seguenti ragioni:

L'integralismo tattico

Sembra ormai che senza la difesa a 3 la Lazio non possa più giocare. Questo modulo - un 3-5-1-1 mascherato - ha portato i biancocelesti su vette altissime la scorsa stagione, è vero. Ma quest'anno - almeno nella sua prima parte - la musica sembra essere diversa. Milinkovic non giganteggia più, Luis Alberto ha perso la brillantezza e gli esterni non fanno la differenza. Risultato? Una Lazio prevedibile davanti e (molto) vulnerabile dietro. I tifosi sui social sbottano costantemente e chiedono il ritorno della linea a 4 in difesa. Inzaghi deve trovare nuove soluzioni, ma non ha la bacchetta magica: la modifica del sistema di gioco non può essere l'unico rimedio a tutto.

Mancanza di carattere

La Lazio sembra aver perso quell'attaccamento alla maglia che aveva contraddistinto questa squadra l'anno scorso. I giocatori non hanno più gli occhi della tigre, non sono più affamati e sembrano scendere in campo senza troppa voglia. Situazione inammissibile. Inzaghi ha però in mano le redini del gruppo, conosce bene lo spogliatoio biancoceleste e ha un rapporto stretto con molti componenti. Per questo gli si chiede un qualcosa in più per far tornare l'aggressività, l'intensità e la determinazione ai suoi ragazzi.

Coraggio

Si ricollega a quando detto sopra. Coraggio nel fare scelte drastiche e anche impopolari. Se un giocatore vive un momento di appannamento deve rimanere fuori, anche se magari ha sempre giocato titolare. In questa prima parte di stagione è successo solo una volta, nella vittoria contro il Genoa: fuori Luis Alberto, dentro Caicedo per un 3-5-2 puro con due prime punte.

Inzaghi già in bilico? C'è già chi ne parla ma serve estrema calma. La tempesta portata da due risultati negativi consecutivi non può distruggere il castello costruito da lui in questi anni. Amore, stima a fiducia sono basi troppo solide da essere scalfite dalla rabbia e amarezza del momento. "Contro la Fiorentina vedrete un'altra Lazio e passeremo il girone di Europa League", Inzaghi ne è sicuro. Ora non resta che attendere: domenica i viola, poi la sosta, il Parma e l'Inter in casa, per la vendetta dello scorso maggio. Un sali e scendi continuo, quando in realtà servirebbe un po' di equilibrio in più. Due sconfitte sono sì pesanti, ma nulla è ancora compromesso.