Le mosse di Mou: lo Special One punta sulla velocità

© foto di Imago/Image Sport

Né Lukaku né Rashford. E neanche Mata: il centravanti belga era in forte dubbio già dalla vigilia ed è uno dei grandi esclusi dall’undici titolare con cui il Manchester United affronterà la Juventus questa sera. La sorpresa offerta da José Mourinho, però, rimane in attacco: chi si aspettava Marcus Rashford o Juan Mata è rimasto deluso. Né tecnica né potenza: memore della gara di andata, in cui il suo avanti più pericoloso è stato lo sgusciante Martial, lo Special One mette in campo un tridente fatto soprattutto di velocità, per provare a prendere di sorpresa la retroguardia della Juventus. Dentro Jesse LIngard e soprattutto Alexis Sanchez, tornato in campo da titolare contro il Bournemouth a un mese dall’ultima volta, dovrà coniugare gol e rapidità. Al cileno, il compito di fare male: con la maglia dell’Udinese ha già segnato alla Juventus due gol in quattro partite.