Le mosse per reparto del mercato della Roma: priorità al difensore centrale

vedi letture

La missione di Fienga a Londra continua e con Ryan Friedkin uno degli argomenti trattati è stato proprio il mercato. Il piano della nuova proprietà è chiaro: in mancanza di ricavi da stadio o competizioni europee, il trading dei calciatori sarà ancora l’asset principale da cui attingere, ma questa volta senza vendere i talenti migliori. Zaniolo e Pellegrini verranno blindati, poi si penserà alle uscite, alcune corpose come Kluivert e Under, che serviranno a finanziare i colpi mirati della prossima campagna acquisti che sarà diretta da Fienga e De Sanctis con l’aiuto di alcuni di agenti di mercato come Giuffrida e Raiola.

DIFESA - La priorità è rappresentata dal difensore centrale. Per ora Fonseca può contare su Mancini e Ibanez, ne servono dunque altri due e uno di questi il tecnico portoghese ha chiesto che sia Smalling. L’inglese vuole tornare a Roma e si aspetteranno le battute finali del mercato per cercare di strappare un accordo con il Manchester United. La speranza del club giallorosso è che non si crei un’asta per il centrale in modo da poterlo riportare a Trigoria con la formula del prestito legata a un diritto o obbligo di riscatto. Poi c’è il tema terzino destro: attualmente la Roma ha Bruno Peres e Santon, ma quest’ultimo non rientra nei piani della società, così come Florenzi. Attenzione poi anche al portiere perché se dovesse partire Pau Lopez (il Valencia è interessato), allora l’obiettivo principale sarebbe Sirigu del Torino o Andrada del Boca Juniors.

CENTROCAMPO - A centrocampo molto dipende da Diawara. La stagione del guineano ha convinto a metà e se dovessero arrivare offerte interessanti la Roma le ascolterebbe. La scorsa settimana i giallorossi avevano provato a imbastire anche un discorso con l’Arsenal mettendo al centro lo scambio con Torreira, ma c’è anche una seconda pista: vendere l’ex Napoli senza contropartite e puntare Jorginho. Strada, quest’ultima, più difficile da percorrere.

ATTACCO - In attacco, al di là delle cessioni di Kluivert, Perotti e Under, è già arrivato Pedro, ma alla Roma servono uno o due attaccanti. Tutto dipenderà da Dzeko. Qualora partisse il bosniaco, la Roma sferrerebbe l’assalto per Milik che però ad oggi preferisce la Juventus. Se invece il bosniaco restasse la dirigenza giallorossa virerebbe solo su un vice per dargli un po’ di riposo in una stagione che scatterà tra meno di un mese e avrà pochissime pause fino all’Europeo 2021.