Le Nazionali accendono il mercato: Milan sugli scudi

Sbocciare in inverno, in previsione di una sessione di mercato che, nonostante le temperature rigide in programma, minaccia di essere più bollente che mai. Un ossimoro giustificato dalla situazione di diversi protagonisti annunciati del prossimo gennaio, che ritrovano vigore grazie al rendimento palesato con le maglie delle rispettive nazionali. Si parte dal gioiello Szloboszlai, un’idea che parte da lontano nei desideri del Milan e delle altre squadre italiane e per la quale sembra essere giunto il momento di entrare nel concreto, specie con i chiari di luna che campeggiano sul futuro di Calhanoglu. La concorrenza è forte, specie con il favore della “parentela” della proprietà che lo potrebbe indirizzare da Salisburgo a Lipsia. La clausola da 25 milioni è tutt’altro che proibitiva. Il ruolo di trequartista, peraltro, è sugli scudi anche in casa Inter. Fa effetto il cambio di espressione, di stato mentale e di conseguenza di rendimento di Christian Eriksen: il brutto anatroccolo nerazzurro diventa cigno con la fascia da capitano della Danimarca, e valuta un addio che potrebbe fare felici tutti dopo un matrimonio lampo che non è ancora riuscito a funzionare con Antonio Conte. E poi il malcontento di Pogba, che ha ammesso di vedere il periodo passato con la Francia alla stregua di una boccata d’aria fresca nel momento più difficile della sua carriera. Gli acquirenti disposti a sobbarcarsi la sua ricostruzione psicologica non mancherebbero di certo.

Così come i corteggiamenti illustri nei confronti di Manuel Locatelli sembrano destinati ad incrementarsi, specie in considerazione del rendimento super con la maglia del Sassuolo, e consacrato attraverso il panorama continentale concessogli dalla maglia azzurra. Un predestinato che con qualche anno di ritardo, è pronto a prendersi tutto ciò che a lui sembrava destinato. E con gli interessi…