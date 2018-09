Le nuove certezze di Allegri: Cancelo devastante e Bernardeschi leader

Cristiano Ronaldo esce al 29’, Paulo Dybala resta in panchina per tutta la partita. Qualcuno ha da prendersi la Juventus sulle spalle: chi se non Mandzukic? Non proprio, perché il croato ha tenuto su la squadra ma non è stato decisivo. Non come Pjanic o Szczesny, a livello di referto. Né come Joao Cancelo o Federico Bernardeschi, quanto a prestazione.

La serata del Mestalla, oltre al 2-0 esterno, regala a Massimiliano Allegri due nuove certezze: il terzino portoghese si è ambientato, eccome se si è ambientato. E in questo momento è il più forte terzino destro al mondo: sta imparando a difendere con una velocità sorprendente, classe e velocità rimangono sempre quelle. Berna, invece, è diventato leader a tutto tondo: finché c’era Ronaldo svariava e creava grattacapi agli avversari, poi è tornato su ogni singola ripartenza che il Valencia provava a costruire, cucendo lo strappo che l’espulsione di CR7 aveva creato. Un nuovo leader, per una Juventus che deve ancora definire le proprie gerarchie. Ma dopo stasera vedrà l’ex Fiorentina davvero in alto.