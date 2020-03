Le nuove date del calcio: Europeo nel 2021, slittano avanti Champions e campionati

In seguito alla riunione di ieri, con club, calciatori e federazioni, la UEFA ha comunicato che Euro 2020 è stato rinviato di 12 mesi. Questo il comunicato: "La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, EURO 2020, che non si svolgerà a giugno e luglio di quest'anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell'emergenza COVID-19, da completare".

Di conseguenza, anche la Copa America ha annunciato lo slittamento di un anno della competizione. "Ringraziamo anche la UEFA e il suo Presidente, Aleksander Ceferin, per il lavoro congiunto e la decisione coordinata di rinviare anche Euro 2020 a beneficio dell'intera famiglia del calcio", ha detto Alejandro Domínguez, Presidente di CONMEBOL

Le finali di Nations League, il torneo finale Under 21 e l'Europeo femminile, tutti programmati tra giugno e luglio 2021, sono rinviati.

CAPITOLO CLUB - La UEFA ha reso noto l'impegno a completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club, entro la fine della corrente stagione sportiva, cioè il 30 giugno 2020 al massimo, se la situazione migliorerà e tornare a giocare sarà considerato appropriato.

E' stata fissata per il 27 giugno la nuova data in cui si giocherà la finale di Champions League. In attesa di capire come e quando riprenderanno anche le competizioni europee, la UEFA ha deciso di fissare una nuova data per l'atto conclusivo della competizione europea per club più importante che si terrà a Istanbul. Tre giorni prima, il 24 giugno, a Danzica, la finale di Europa League.