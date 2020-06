Le nuove regole del gioco: cinque cambi, niente abbracci. Con l'arbitro parla il capitano

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle regole in campo in vista della ripresa tra oggi e domani. Con l'arbitro potrà parlare soltanto il capitano, sono proibite le esultanze con abbracci dopo i gol. Ok alle proteste (del capitano) ma a distanza. Sostituzioni? Cinque ma in tre finestre, per non alterare la durata e la regolarità della partita. In Coppa Italia niente supplementari ma solo rigori. Tutto il materiale, dal pallone alla bandierine, compresi fischietti, orologi, cartellini, verranno igienizzati anche più volte.