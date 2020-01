© foto di Federico De Luca

Domani pomeriggio è previsto un altro vertice, che potrebbe essere quello decisivo, tra Tottenham e Inter: l'agente del danese continua a lavorare con gli Spurs, la volontà di Christian Eriksen è quella di raggiungere Appiano e per fare questo è disposto a rinunciare a parte degli emolumenti che gli devono gli inglesi. Serve un ultimo sforzo secondo Sportmediaset: o dell'Inter verso i 20 milioni o del Tottenham verso i 18-19. Entro giovedì, sempre secondo il portale, l'affare dovrebbe sbloccarsi. Particolarmente importante sarà il ruolo giocato da Gabigol, soprattutto dall'attesa nuova accelerazione del Flamengo per il brasiliano, che con il suo addio porterà i fondi immediatamente girati da Marotta per arrivare al danese. E le parole di ieri dell'ad ("Le opportunità ci sono e le coglieremo"), fanno ben sperare in tal senso.