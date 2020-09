Le ore decisive per il futuro di Messi: questione legale e familiare dietro alla permanenza?

vedi letture

Il futuro di Lionel Messi al centro del dibattito in Argentina, anche TyC Sports dedica l'apertura alla Pulga e spiega che adesso potrebbe restare al Barcellona. Tra le questioni che hanno portato l'argentino a restare ancora in Catalogna c'è sicuramente il rischio di una rottura legale con il Barcellona e con l'attuale presidenza. Poi c'è anche una questione familiare: in città ha cresciuto i figli ed è diventato uomo, per questo staccarsi da Barcellona sarebbe altrettanto difficile. Però la rottura c'è stata, dal burofax al no show ai test per il Covid-19 e agli allenamenti. Servirà ricucire. Da oggi.