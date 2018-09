Le pagelle dalla Samp - Bene Tonelli. Defrel non incide come al solito

Risultato finale Sampdoria-Inter 0-1 (92' Brozovic)

Audero 6 - Appare sicuro. Pochi interventi difficili, almeno fino al 69esimo quando neutralizza una grande conclusione volante di Candreva. Forse avrebbe potuto fare qualcosa in più sulla rete di Brozovic.

Bereszynski 6,5 - Dalla sua parte non si passa. Prima blocca Politano, poi Candreva ed infine Perisic. Una sicurezza in fase difensiva, spettacolare un intervento volante a protezione della porta nella ripresa su Perisic.

Tonelli 6,5 - Il migliore della retroguardia doriana. Chiude bene su Icardi in parecchie occasioni e prova sempre ad impostare, proprio come chiede Giampaolo.

Andersen 6 - Attento e preciso nelle chiusure, meno nelle ripartenze. Ma in generale è una prestazione sufficiente.

Murru 6 - Nel primo tempo molto bene. Spinge e copre con la stessa intensità. Cala nella ripresa, un po' come tutta la Samp.

Linetty 5,5 - Pronti via e subito un cartellino giallo per un fallo piuttosto inutile a centrocampo. In fase di disturbo è sempre utile e presente, non benissimo quando deve costruire l'azione. (Dal 59esimo Jankto 5,5 - Non incide come vorrebbe Giampaolo. E sparacchia in curva un paio di conclusioni interessanti)

Ekdal 6,5 - Il migliore nel centrocampo blucerchiato. E' sempre nella posizione giusta ed è l'ultimo a mollare. Notevole una sua percussione in area di rigore all'80esimo minuto.

Praet 5,5 - Lanciato titolare dopo la manciata di minuti discreti contro la Fiorentina. Si vede poco in entrambe le fasi e cala alla distanza, Giampaolo se ne accorge e lo toglie dopo 15 minuti del secondo tempo. (Dal 59esimo Barreto 6 - Entra bene in partita, portando fisicità ed esperienza. Purtroppo non basta alla Samp).

Ramirez 5,5 - Come molti suoi compagni gioca molto bene nel primo tempo, sempre protagonista delle azioni offensive blucerchiate. Cala nella ripresa ed esce per crampi (Dal '92esimo Sala sv).

Quagliarella 6 - Gran parte delle conclusioni della Samp arrivano dai suoi piedi, anche se raramente sono pericolose. Il suo atteggiamento è comunque d'esempio per tutti i compagni.

Defrel 5,5 - Non nella sua miglior giornata. Si spende molto per aiutare la squadra e questo forse lo penalizza in area di rigore. Trova il gol nella ripresa ma viene giustamente annullato per fuorigioco.