Le pagelle dei tecnici: Di Francesco vince la battaglia, Klopp la guerra

Eusebio Di Francesco vince la battaglia, Jurgen Klopp la guerra. Ieri la Roma ha vinto 4-2, ma ad andare in finale è il Liverpool. E le pagelle di oggi, magra consolazione, premiano l'allenatore italiano: dopo la sconfitta di Anfield, ha avuto la meglio sul proprio collega tedesco, superando sul piano tattico. E i voti, a parte quelli di Tuttosport che va decisamente controcorrente scegliendo Klopp, premiano sostanzialmente Di Francesco. Solo una soddisfazione personale? Non proprio, e comunque non sarebbe poco.

Le pagelle di Di Francesco

La Gazzetta dello Sport 7

Il Messaggero 6,5

TuttoSport 6

Corriere della Sera 7

Corriere dello Sport 7,5

Le pagelle di Klopp

La Gazzetta dello Sport 6

Il Messaggero 6

TuttoSport 7

Corriere della Sera 6

Corriere dello Sport 5