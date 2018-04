Le pagelle del Barcellona - Difesa in bambola, Messi spento

Risultato finale: Roma-Barcellona 3-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Ter Stegen 6 - Prova a metterci una pezza in uscita sul gol di Dzeko, incolpevole sul 2-0 di De Rossi. Compie un grandissimo intervento sempre sull'attaccante bosniaco e un miracolo su El Shaarawy.

Semedo 4.5 - Come tutta la difesa va in difficoltà quando c'è Dzeko dalle sue parti, sbaglia qualche appoggio di troppo e si fa sfuggire Manolas per il 3-0 della Roma (Dall'87' Paco Alcacer sv).

Piqué 4.5 - Non è il solito Piqué a cui siamo abituati. Non è lucido in area e perde Schick nel primo tempo in un'azione che sarebbe potuta costare carissima ai suoi. Lascia girare Dzeko in area causando il rigore del 2-0.

Umtiti 4.5 - Si fa beffare da Dzeko in occasione della rete del vantaggio. Patisce la serata d'oro del centravanti della Roma.

Jordi Alba 4.5 - Perde il duello con Dzeko nell'azione dell'1-0 della Roma. Non vede mai Florenzi consegnando sempre il fondo per il cross.

Sergi Roberto 4.5 - Si vede pochissimo in attacco se non per un tiro dalla distanza che non impensierisce Ter Stegen.

Busquets 5 - Si abbassa spesso per far partire l'azione ma la pressione della Roma gli lascia pochissimi sbocchi per far vedere il suo talento (Dall'86' Dembélé sv).

Rakitic 4.5 - Molto nervoso questa sera, se le dà con De Rossi con cui ingaggia un bel duello ma alla fine perde molti duelli.

Iniesta 5 - Anche per don Andres non è serata. Perde qualche pallone di troppo e non aiuta molto Jordi Alba nella copertura (Dall'80' André Gomes sv).

Messi 5 - Non siamo abituati a vedere un Messi così. Si vede solo per due calci di punizione che si perdono abbondantemente alti sopra la traversa.

Luis Suarez 4.5 - Non si vede praticamente mai in proiezione offensiva. Viene sempre stretto nella morsa del trio difensivo giallorosso.