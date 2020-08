Le pagelle del Barcellona - Messi, 45' da Dio. Piqué-Lenglet insuperabili, de Jong d'altro pianeta

Ter Stegen 6 - E' il miglior portiere al mondo per il gioco con i piedi e si vede quando, più di una volta, manda a vuoto il pressing di Mertens con una finta o un tocco sotto. Di parate, stasera, non ne sono servite tante.

Semedo 6,5 - Sulla carta fa il terzino, nella pratica è il padrone della fascia. Arriva spesso sul fondo, risulta più importante in fase offensiva che dietro, dove viene supportato anche dal collega e compagno Sergi Roberto.

Piqué 7 - Salva due o tre volte il Barcellona con chiusure di testa provvidenziali. Bella soprattutto quella su Manolas nel primo tempo, ma anche nella ripresa tiene benissimo allungando il gambone ad anticipare gli avversari ogni volta che serve.

Lenglet 7 - Il suo gol (viziato da una spinta) mette in discesa la partita per il Barcellona. E non è neanche la cosa migliore della sua strepitosa partita. Ribatte praticamente tutto ciò che passa per la sua area, murando più di una conclusione.

Jordi Alba 6,5 - Il meno in condizione, tant'è che appare subito tra i più stanchi. Tuttavia sbaglia poco o nulla, chiude sempre perfettamente sulla fascia e dà il suo solito contributo anche in zona d'attacco.

Sergi Roberto 6 - Dà manforte a Semedo in fase difensiva e si limita al competino quando è il Barcellona ad avere il pallone.

De Jong 7,5 - Dopo un inizio così così del Barcellona, è lui a suonare la sveglia. Diventa fondamentale nella reazione perché si mette in cabina di regia e fa tutto bene in ambo le fasi. In primis gestendo il possesso, poi intercettando i passaggi del Napoli e chiudendo tutte le linee possibili. Infine regalando tanti assist strepitosi. Stasera, di un altro pianeta.

Rakitic 6,5 - Ripulisce spesso il possesso blaugrana quando i palloni si sporcano. Recupera tanti palloni, aiutando spesso la difesa. Più che sufficiente.

Messi 7,5 - Fa fuoco e fiamme, nel primo tempo gioca da Dio. Un gol spettacolare, quasi in caduta, una rete annullata e un rigore procurato. Poi rimedia un colpo e gioca col freno a mano tirato per il resto del match, nel corso del quale comunque gli errori sono pari a zero.

Suarez 7 - Apprezzabile la sua garra, tutta la voglia che mette in ogni occasione. Corre su tutti i palloni, combatte con gli avversari e trasforma con freddezza il rigore che vale il terzo gol del Barça. Dal 90' Junior Firpo s.v.

Griezmann 7 - Fa le due fasi come meglio non potrebbe, merito della disciplina tattica indottrinatagli dall'inizio del suo primo anno a Barcellona. Gioca più accentrato, spesso su Demme per disturbare la costruzione del Napoli. Intelligenza tattica superiore. Dall'84' Monchu s.v.