Le pagelle del Barcellona - Salvo solo Ter Stegen. Alba e Lenglet horror

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

LIVERPOOL-BARCELLONA 4-0

Ter Stegen 6,5 - Non sfigura nei confronti del collega avversario, salvando in un paio di circostanze quando la situazione sembrerebbe versare al peggio. Salva con un riflesso pazzesco su Van Dijk, è sfortunato sul 2-0 perché compie un mezzo autogol in una sorta di flipper. Sugli altri gol non può fare altro che prendere il pallone in rete.

Sergi Roberto 4,5 - Sbadato, sgambetta Mané in area ma l'arbitro decide di sorvolare. Rimane impreciso per praticamente tutto il primo tempo, dal suo lato arriva il cross del 3-0 da parte di Shaqiri.

Piqué 5 - Un baluardo, di testa sono praticamente tutte sue. Mette il corpo in un paio di occasioni complicate, poi nel tragicomico secondo tempo peggiora pure lui.

Lenglet 4 - Viene preso in mezzo in occasione del gol dell'uno a zero. Si dimentica, completamente, Wijnaldum sulla terza rete, così come Origi sul quattro a zero in collaborazione con Piqué. Malissimo.

Jordi Alba 4 - Sbaglia completamente l'appoggio sull'1-0, regalando il pallone a Mané, dando il la al vantaggio dei Reds. Nel 2-0 è parzialmente colpevole: Rakitic gli passa un pallone troppo difficile da addomesticare. In generale non ne fa una giusta.

Vidal 5,5 - Pronti via perde un pallone sanguinoso, ma per sua fortuna non capita molto. Combatte in mezzo al campo, ma non incide più di tanto (dal 75' Arthur s.v.)

Rakitic 4 - Si fa vedere meno del solito in fase offensiva, poi sbaglia un pallone semplice per il 2-0 del Liverpool. Sembra l'ombra di se stesso, basta guardare agli appoggi errati (dall'81' Malcom s.v.).

Busquets 4,5 - Solito lavoro oscuro, prende un cartellino giallo per un intervento su Fabinho in ritardo, ma non cattivo. Il problema è che rispetto al solito lui affonda con tutti gli altri.

Messi 5 - In queste partite alle volte diventa protagonista, altre il peggiore antagonista del Barça. Stavolta non è incolore, ma non trascina, pur con qualche numero e un paio di fiammate. Non la perde lui, ma nemmeno la vince.

Suarez 4 - Fischiatissimo, tocca pochi palloni perché Van Dijk è praticamente ovunque. Poi quando ha la possibilità sul piede non riesce a superare Alisson.

Coutinho 4 - Ha sul destro la possibilità di portare avanti il Barça, ma in due occasioni è più bravo Alisson di lui, vincendo la battaglia fra brasiliani. Nel secondo tempo abbandona la battaglia quando si fa dura (dal 60' Semedo 5,5 - Prende un giallo chiaro ma intelligente, per rimediare un erroraccio di Rakitic. Non ha grosse colpe sul 4-0).