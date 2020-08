Le pagelle del Bayer - Difesa disastrosa, Hradecky tiene in partita i suoi, Havertz a segno

Risultato finale: Inter-Bayer Leverkusen 2-1

Hradecky 7 - Se il Bayer non chiude il primo tempo sotto di quattro reti è solo per merito suo con due parate spettacolari su Barella e Lukaku. Nulla può sui gol nerazzurri. Nella ripresa salva tutto su Sanchez e Moses.

L. Bender 5,5 - Timido sulla corsia di destra, Young lo costringe a stare di più nella sua metà campo. Non è una delle sue migliori serate (Dall’86’ Bellarabi sv).

Tah 5 - Bosz lo schiera dal primo minuto a causa del forfait di Sven Bender. Quando l’Inter accelera viene spesso saltato lasciando delle voragini in difesa.

Tapsoba 4,5 - Prova a francobollarsi a Lukaku ma la potenza dell’attaccante belga lo travolge completamente con in occasione del raddoppio nerazzurro.

Sinkgraven 4,5 - In palese difficoltà dal primo minuto di gara, viene sempre saltato dall’avversario di turno e graziato dal VAR per un tocco però di spalla che risulta evidente (Dal 68’ Wendell 5,5 - Spinge di più rispetto al suo predecessore, qualche amnesia nella fase difensiva).

Palacios 5 - Non è quasi mai nel vivo del gioco, merito del pressing forsennato della formazione di Antonio Conte che non gli permette di ragionare (Dal 58’ Bailey 6 - Spinge molto sulla corsia facendo vedere le sue doti palla al piede).

Baumgartlinger 5,5 - Meglio rispetto al suo compagno di reparto, si fa notare per alcune buone aperture specie su Diaby ma comunque non è abbastanza per raggiungere la sufficienza (Dal 69’ Amiri 6 - Partecipa al forcing finale del Bayer).

Havertz 6,5 - Alla prima vera disattenzione non lascia scampo alla difesa nerazzurra dando la zampata vincente per il gol che accorcia le distanze.

Demirbay 5 - Viene chiuso dalla retroguardia nerazzurra lasciandogli poco spazio per colpire. Impreciso anche sui calci da fermo.

Diaby 6,5 - E’ uno dei migliori della sua squadra, accelera spesso sulla corsia di sinistra facendo valere la sua velocità. Poco seguito dai compagni.

Volland 5,5 - Si nota per lo scambio che porta al gol Havertz, per il resto poco nel vivo dell’azione. Non riesce a tenere i palloni come vorrebbe Bosz (Dall’86’ Alario sv)