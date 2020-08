Le pagelle del Bayern - Kimmich è ottimo, ma Gnabry è la star. Più di Lewandowski

vedi letture

LIONE-BAYERN MONACO 0-3

Neuer 6,5 - Pronti, via e si vede un bolide arrivare con i fari accesi, lui lo asseconda e gli fa fare il giro largo, costringendolo a calciare sull'esterno della rete. Si affida alla buona sorte su Ekambi, ma poi ci mette la sua tecnica da portiere di futsal per sbarrargli al strada nel secondo tempo.

Kimmich 6,5 - Ispira il primo gol con il passaggio a Gnabry, poi recupera su Cornet il pallone del 2-0. Ottimo.

Boateng 6 - Dalla sua parte ha meno grattacapi che il compagno di difesa, ma a fine primo tempo viene cambiato anche per recuperare un po' di fiato (dal 46' Sule 6 - Il primo pallone che tocca rischia di riaprire la partita, perdendolo su Dembele. Poi però non ha poi tanti poblemi).

Alaba 6 - Meno solido rispetto alle ultime settimane - al netto dell'autogol contro il Barça - viene saltato secco da Ekambi.

Davies 7,5 - Veloce come un fulmine, sembra che faccia un altro gioco rispetto ad altri centometristi. Perché rischia di diventare un dominatore a sinistra, per svariati anni.

Thiago Alcantara 6,5 - Di governo, giostra il pallone pure nelle difficoltà del primo tempo.

Goretzka 7 - Più offensivo rispetto al compagno di reparto, l'idea è comunque quella di non buttare mai via il pallone.

Gnabry 8 - Un'altra doppietta, con straordinaria facilità. Sia di calcio, nel primo gol, sia di gioco, quando c'è da spingere in porta. Calciatore totale, il vero fattore della squadra (dal 75' Coutinho s.v.).

Muller 6 - La sua funzione la fa sempre, anche se stavolta incide meno sull'area avversaria. Anche grazie a Lopes.

Perisic 6 - Il passaggio del 2-0 sarebbe suo, se Lewandowski non sbagliasse da due passi. Meno positivo rispetto al Barcellona, comunque una discreta presenza (dal 63' Coman s.v.).

Lewandowski 6,5- Sbaglia un gol facile facile, non arriva su un altro pallone. Nella sua serata no ha comunque il tempo per sovrastare Marcelo e siglare il 3-0.

Flick 8 - Sicuramente era il favorito, ma nei primi quindici minuti rischia due volte di andare sotto. Poi la sua squadra fa quel che vuole, dopo l'1-0 di Gnabry. Considerando che doveva essere solo un traghettatore, mica male.