Le pagelle del Bayern Monaco - Boateng salva tutto, ma Davies è devastante

BORUSSIA DORTMUND-BAYERN MONACO 0-1

Neuer 6 - Pronti-via e Haaland rischia di uccellarlo dopo un'uscita avventurosa. Mette una pezza sul tiro da fuori di Dahoud, per il resto sono solo prese abbastanza semplici.

Pavard 6 - Molto bloccato, ha gioco facile su un Brandt che assomiglia lontano parente di se stesso. Preciso quando deve ripiegare.

Boateng 7 - Grande, grosso e cattivo, salva ben due volte su Haaland. La prima sulla riga, la seconda con un gomito galeotto. Partita ottima (dall'85' Hernandez s.v.).

Alaba 6,5 - Sembra che abbia sempre giocato da difensore centrale, con una tranquillità e una maestria che solo i grandi calciatori possono avere.

Davies 7,5 - Devastante davanti, una sicurezza dietro. Una piacevole scoperta sulla sinistra, magistrale il recupero su Haaland nel primo tempo.

Goretzka 6 - Tocchi di qualità quando servono, per uscire dal pressing del Borussia Dortmund.

Kimmich 7,5 - Gol straordinario a parte, tocca una miriade di palloni e ne sbaglia davvero pochi. Il cucchiaio mortifica Burki che forse attendeva un calcio più secco.

Coman 6,5 - Dà molti problemi con la sua rapidità, ma spesso sbaglia l'ultimo tocco. Cerca in un paio di occasioni la sortita (dal 72' Perisic s.v.).

Muller 6 - Partita oscura, più tattica che non proiettata verso l'attacco. Non si lamenta quando prende il giallo, ed è una notizia.

Gnabry 6 - Ha un'occasione d'oro nel primo tempo, ma la collaborazione Burki-Piszczek toglie il pallone dalla porta. Poi è una gara con poche opportunità (dall'86' Javi Martinez s.v.).

Lewandowski 6 - Tamponato molto bene da Hummels, non ha praticamente un'occasione per 80 minuti. Appena ha la possibilità spedisce il pallone sul palo.