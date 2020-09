Le pagelle del Bayern - Neuer come un extraterrestre. Lewandowski da Pallone d'Oro

Bayern-Siviglia 2-1 dopo i tempi supplementari

Neuer 8 Ha fatto credere al mondo che tutti potessero essere degli undicesimi coi guantoni. Le parate su El Nesyri, la gestione del pallone, dimostrano che per gli altri è un'utopia essere come lui.

Pavard 6 Parte forte ma dopo le prime curve perde abbrivio. Il Siviglia dal suo esterno si fa sentire, lui fatica a spingere, rispetto a quanto fatto in finale Champions da Kimmich.

Sule 6 Fisico da supereroe, sul rigore poi segnato da Ocampos perde lo scontro con De Jong che non ha il suo petto ma nell'occasione più cuore. Meno sicumera del solito.

Alaba 5.5 Centrale nei due, patisce De Jong che in Europa sembra diventar più grande e forte. Sulle palle alte il Siviglia cerca sempre lui nelle latitudini dell'austriaco. Colpevole d'irruenze e ingenuità, ha però lo zampino sul 2-1. (dal 112' Boateng sv)

Hernandez 6 Gli esterni di Lopetegui sono clienti velenosi, lui tra spinta e difesa, chiusure e offese, spende sette polmoni e per questo talvolta pecca di freddezza. (dal 97' Javi Martinez 8 All'ultimo giro di valzer, un colpo di testa che scrive la storia. Può tornare nella sua Bilbao col sorriso)

Kimmich 7 Non conosce sconti, versatile, buono e buonissimo per ogni stagione e ruolo. Da mediano cuce, porta la croce e dipinge calcio. E' Lahm 2.0.

Goretzka 7 La novella del muscoloso e talentuoso è oramai scontata, però ha un'idea azzeccata per ogni flessione fatta. Nel gol a rimorchio è puntuale come la Deutsche Bahn. (dal 97' Davies sv)

Gnabry 6.5 Tecnicamente e tatticamente è uno dei gioielli più splendenti d'Europa. Scintilla meno nella notte di Budapest, nonostante le fiammate siano abbaglianti.

Muller 6.5 L'azione che porta al gol di Goretzka nasce da un suo dipinto. Tedesco per antonomasia per piglio e concentrazione. Intermittente, col passare dei minuti più scacchi che corsa.

Sané 6 Contro lo Schalke 04 è stato un diluvio di emozioni e giocate. Quando parte in slalom sembra il miglior Hirscher, davanti a Bono però inforca sul più bello (dal 70' Tolisso 6 Entra per dare muscoli e galoppo, lo fa solo per pochi minuti, poi il Siviglia prende le briglie e lo addomestica.)

Lewandowski 7 La sponda da snooker con cui propizia la rete di Goretzka è da museo delle belle arti. Poi il Siviglia cerca di tenerlo a bada ma vive un'altra notte da Pallone d'Oro, pur senza gol.

Flick 7 Una storia tedesca. Di lavoro, fatica, studio, precisione, costanza. Un altro trofeo per quello che era un secondo, un traghettatore e che ora ha pure la corona d'Europa.