Le pagelle del Benevento - Buonaiuto, che impatto. Viola glaciale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Montipò 5 - Non impeccabile in occasione della rete di Han, respinge male il primo tiro. Se la cava bene invece in altre due circostanze.

Maggio 6 - In barba alla carta d'identità, non fa mai mancare la sua spinta, al costo di perdere lucidità quando arriva a crossare: è mancato solo questo.

Antei 5,5 - Si addormenta sul calcio d'angolo da cui nasce il 2-1 del Perugia, fa sfilare con facilità Han davanti a lui. Un altro paio di svarioni, ma è provvidenziale nel finale.

Caldirola 7 - Segna e poi va in transagonistica. Di forza butta la palla in rete, sfiora anche la doppietta, mentre in difesa infastidisce sempre con caparbietà gli avversari. Tra i migliori.

Improta 6,5 - Sempre l'ultimo uomo sui calci d'angolo, una volta salva il Benevento. Ma è importante la sua spinta: Bucchi lo utilizza da terzino e anche questo ruolo sembra calzargli a pennello.

Del Pinto 6 - Se la cava tutto sommato bene in mezzo al campo, pulendo con ordine i possessi dei sanniti. Dal 78' Tello s.v.

Viola 7,5 - Quarto gol consecutivo, quinto stagionale. Due oggi, entrambi da calcio di rigore. E' glaciale dagli undici metri, non sbaglia mai, ha il piede buono e lo fa vedere da tutti i piazzati. C'è soprattutto la sua firma su questo successo.

Bandinelli 6 - Si fa vedere tanto, corre altrettanto, stringe i denti perché gioca dopo una botta alla caviglia. Sufficiente.

Ricci 6 - Suo l'assist per il gol di Coda, ma per il resto si vede troppo poco. Si limita a fare lo stretto necessario. Dall'85' Volta s.v.

Coda 7 - Gioca in maniera complicata, invece di stoppare e far salire la squadra cerca troppo spesso la giocata di fino. Poi lo switch a fine primo tempo, con la rete bellissima che vale il 2-3. E va vicino al gol in tante altre occasioni.

Armenteros 5 - Partita di sacrificio, ma è piuttosto rude, macchinoso, non a suo agio contro la difesa del Peruga. Dal 67' Buonaiuto 7 - Ha un ottimo impatto, conquista un calcio di rigore e a tratti è imprendibile.