Le pagelle del Benevento - Caprari il migliore. Lapadula solito combattente

vedi letture

Risultato finale: Roma-Benevento 5-2

Montipò 5,5 - Poche colpe sui gol su azione della Roma, ma è un po' ingenuo in occasione del rigore dato alla Roma. Salva su Dzeko con un ottimo intervento, anche se alla fine ne prende 4.

Letizia 5,5 - Una partita cominciata bene ma finita non benissimo, un po' come tutta la squadra. Fuoco di paglia.

Glik 6 - L'attacco della Roma è in serata e per i difensori del Benevento non è semplice. Lui ci prova e fa quel che può.

Caldirola 5,5 - Come il compagno di reparto fatica a contenere le sortite offensive della Roma. Apparso un po' sottotono rispetto a come aveva abitutato.

Foulon 6 - Buona presenza in campo, anche se nel finale è un po' stanco (dall'86'Maggio - s.v.).

Ionita 6 - Una partita di sostanza con un paio di squilli. Rapace nel guadagnare il rigore per il gol del momentaneo 2-2.

Schiattarella 6 - Solita partita ordinata del centrocampista, che non riesce a dare sfogo alla sua fantasia ma è sempre nella posizione giusta (dall'82'Hetemaj - s.v.)

Dabo 6 - Bene l'ex Fiorentina, il cui fisico aiuta e non poco la squadra di Inzaghi nei suoi momenti migliori. (dal 76' Improta - s.v.).

Falque 5,5 - L'unico dell'attacco dei sanniti che nel primo tempo fa fatica. Inzaghi lo sostituisce all'intervallo (dal 45' Insigne 6 - Entra bene i primi minuti, alla lunga molla un po').

Caprari 7 - Il migliore dei suoi, soprattutto nel primo tempo dove è una spina nel fianco costante per la difesa della Roma. Un tacco pregevole non viene mandato in rete da Lapadula.

Lapadula 6,5 - Nel primo tempo si addormenta un po' sull'unica occasione che ha sui piedi. Nel secondo invece è freddo a ribadire in rete dopo il rigore parato da Mirante. Solito combattente (dall'82' Sau - s.v.)

Inzaghi 6,5 - Mette in difficoltà almeno per un'ora la Roma scegliendo una squadra coriacea e sicura di sé. Alla distanza la qualità della rosa fa la differenza, ma lui ha fatto praticamente il massimo.