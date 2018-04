Le pagelle del Benevento - Diabaté ruba la scena, Djimsiti distratto

Risultato finale: Sassuolo-Benevento 2-2

© foto di Federico De Luca

Puggioni 6 - Spaventato dall'estemporaneo pallonetto di Cassata, nessuna responsabilità sui due schiaffi di Politano. Garantisce solidità, nei limiti del possibile. Oggi rischia anche meno del solito.

Sagna 5 - L'esperienza decennale l'assiste quando deve contenere le sortite neroverdi sul suo lato. È però scarico quando deve appoggiare: De Zerbi gli chiede di più, ma rimane ingabbiato nelle retrovie.

Djimsiti 5 - Perde orientamento e tenuta mentale quando il Sassuolo aumenta i giri. Sovente fuori posizione, lui e Tosca sono corpi estranei e non s'intendono. Risultato: tante voragini e inseguimenti affannosi.

Tosca 5,5 - Non è esente da responsabilità nei ripiegamenti arrancanti del reparto, è spregiudicato quando si avventura in avanti: da una delle sue sgroppate ha origine l'episodio controverso della punizione a due passi dall'area.

Letizia 5 - Lettura incomprensibile sul primo centro di Politano: trotterella, battezzando fuori il pallone, ma Babacar ci crede e sforna l'assist. Alcune sgambate, ma sul più bello s'infrange sull'avversario di turno. (Dall'86' Venuti s.v.).

Cataldi 5,5 - Il pomeriggio non è di quelli agevoli e lui s'imbottiglia nel traffico a metà campo. Nota di merito: ispira l'azione del raddoppio con l'assist per Diabaté, approfittando della bella imbucata di Sandro.

Sandro 6 - Chili ed esuberanza fisica al servizio della causa. Spegne la luce in alcuni frangenti, è però determinante con il tracciante per Cataldi, che pesca nell'area piccola Diabaté per il bis.

Djuricic 6,5 - Rimbalza sul fronte offensivo, sgretolando la retroguardia neroverde con i suoi guizzi. Splendido l'assist di tacco sul primo timbro, è tra i più ispirati in casa sannita.

Guilherme 6 - Dura ventitré minuti la sua gara: margine troppo ristretto per creare scompiglio. Messo k.o. da un calcione di Acerbi. (Dal 26' Brignola 5,5 - Impiega parecchio ad ingranare e si sveglia solo nel finale, quando è troppo tardi).

Iemmello 5 - È evanescente, pare spaesato in un mattonella che non gli compete. Decentrato rispetto all'area, è sorvegliato da Rogerio, che non soffre le sue iniziative. Richiamato alla base al sessantacinquesimo. (Dal 65' Parigini 5,5 - Nessuna fiammata dopo l'ingresso).

Diabaté 7,5 - Numeri impressionanti per il gigante maliano: sette reti in sei presenze, più di una a partita di media. Un gioiello il primo, rapace sul secondo. Sempre più trascinatore.