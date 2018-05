Le pagelle del Benevento - Djimsiti gigante, Puggioni si esalta

Risultato finale: Benevento-Genoa 1-0

Puggioni 7,5 - Due doppi miracoli che evitano il ko. Ipnotizza Hiljemark e Giuseppe Rossi, sublime il volo sulla frustata di Omeonga. Il migliore nelle fila dei sanniti, in barba ai supporter liguri, che lo pungolano senza sosta.

Sagna 6 - De Zerbi lo ripropone da terzo centrale. Il francese mette in vetrina la propria duttilità, dimostrando di aver assorbito i dettami tattici del suo tecnico. Appoggia le sortite di Letizia e tiene a bada gli avversari che transitano nei suoi paraggi.

Djimsiti 7 - Prova gigante del centrale. Sbavature ridotte al minimo sindacale, tanti rammendi che sventano insidie potenzialmente letali. Grande protagonista, insieme a Puggioni, del clean sheet di questa sera.

Tosca 6 - È a suo agio sul centro-sinistra e sorveglia con proprietà gli affondi rossoblu. Lo zero alla voce "reti incassate dal Benevento" è già di per sé un'anomalia nella travagliata stagione delle Streghe: c'è anche la sua firma su questa bella sfida.

Letizia 6 - Un jolly nelle mani di De Zerbi: garantisce sostanza e discreta qualità sia a destra che a sinistra. Una scheggia che insidia gli avversari diretti, anche se quando guadagna il fondo è spesso frettoloso, e non incide.

Cataldi 6 - Il suo primo tempo è costellato da movimenti armonici e buone intuzioni, come la splendida sventagliata per Letizia. Passo indietro dopo l'intervallo: perde brillantezza e sopperisce a qualche leggerezza con interventi illeciti. (Dal 67' Gyamfi 5,5 - Rischia grosso con un fallo nella propria area su Lapadula).

Sandro 6,5 - Il vero volto del cambio di passo sannita nel girone di ritorno. Candidatura autorevole, anche per una big: esemplare in entrambe le fasi. Rischia di macchiare la sua gara con un errore in uscita che propizia un contropiede ligure.

Viola 6 - L'approccio non è dei migliori: lascia scivolare qualche pallone di troppo ed è piuttosto leggero nei duelli individuali. Cambia faccia nei secondi quarantacinque: recupera proprietà di palleggio e sfiora il gol con un gran diagonale radente.

Brignola 7 - Rapidità che mette in crisi il pacchetto arretrato del Grifone. Proprio quando pare calare l'intensità, sferra il colpo del ko: uno splendido coast-to-coast, condito dall'assist per Diabaté, che non può sbagliare.

Diabaté 6,5 - La sensazione, a cinque primi dal novantesimo, è che il maliano debba rassegnarsi ad un freddo congedo dal popolo sannita. Il lieto fine, però, pareva già scritto: accoglie l'assist di Brignola e regala l'ultima gioia al commovente Vigorito. (Dal 90 Sanogo s.v.).

Parigini 5,5 - È volenteroso e ripiega con generosità, garantendo una discreta dose di equilibrio sul corridoio di competenza. Non graffia nei metri finali: pochi spunti e diversi errori di misura. (Dal 46' Coda 5,5 - Combina poco dopo l'ingresso).