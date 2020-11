Le pagelle del Benevento - Letizia gol con dedica speciale, Montipò decisivo, Improta corre tanto

Montipò 7 - Nulla può sul gol della Juventus. Sulla conclusione di Rasmey ci mette il piedone con grande reattività. Provvidenziale e salva risultato la parata sulla conclusione di Dybala.

Letizia 7 - Prestazione semplicemente maiuscola in entrambe le fasi di gioco. Realizza un gol importante con una conclusione al volo che non lascia scampo a Szczesny con una dedica speciale, da napoletano, a Diego Armando Maradona.

Glik 6,5 - Non sbaglia un intervento in area di rigore. Granitico nel frenare gli attaccanti bianconeri, preciso negli interventi in anticipo.

Caldirola 6 - Gli attaccanti della Juventus sono clienti difficili ma lui riesce comunque a chiudere con decisione. Alza bandiera bianca per un problema muscolare (Dal 33’ Maggio 6 - Entra a freddo per il ko a Caldirola, disputa una mezzora senza acuti ma senza sbavature. Dal 61’ Insigne 6 - Prova a metterci la velocità nelle ripartenze della sua squadra).

Barba 6,5 - Sulla corsia di sinistra duella con Chiesa dalla sua parte. Impeccabile quando viene spostato al centro della difesa dopo l’infortunio a Caldirola.

Ionita 6 - In ritardo su Morata, prova invano a ritrovare la posizione in occasione del vantaggio bianconero. Cresce però nella partita spendendo molte energie (Dal 71’ Tello 6 - Entra per dare più solidità al reparto di mediana).

Schiattarella 6,5 - Aiuta molto la retroguardia quando la Juventus alza il proprio baricentro. Detta la manovra in fase di costruzione, sfiora il gol nel primo tempo con una grande giocata e un ottimo tiro a giro.

Hetemaj 6,5 - Combatte in mezzo al campo andando a tamponare sugli avversari e recuperando una buona dose di palloni.

Improta 7 - Quanta strada fa? Viene spostato da mister Inzaghi su entrambe le corsie, raddoppia spesso la marcatura sugli esterni della Juve. Nella ripresa sfiora il gol con un precisissimo diagonale fuori di un soffio e si disimpegna bene anche come terzino.

Caprari 6 - Generoso quando deve difendere, cercato spesso quando il Benevento attacca anche se non sempre è preciso nell’ultimo passaggio (Dal 72’ Tuia sv).

Lapadula 6 - Il suo colpo di testa nel primo tempo difetta della precisione come qualche suggerimento. Però lotta e combatte con la difesa bianconera giocando molto per i compagni di squadra andando a chiudere persino nella propria area di rigore (Dal 73’ Sau sv).

F. Inzaghi 7 - Andare sotto in casa contro la Juventus non è facile ma il Benevento non solo pareggia i conti ma tiene botta alla formazione di Pirlo mostrando carattere e gambe. Un punto che vale come una vittoria.