Le pagelle del Benevento - Montipò saracinesca, Letizia è un treno. Caprari deludente

BENEVENTO-BOLOGNA 1-0 (66' LAPADULA)

Montipò 7,5 - Una vera e propria saracinesca in questo pomeriggio. Almeno tre i miracoli messi a referto: nel primo tempo su Skov Olsen e Barrow, nella ripresa fa ancora meglio su Schouten. Mette una firma anche nel finale con una bella parata su Palacio.

Letizia 7 - E' un treno sulla fascia. Su e giù, senza fermarsi mai. Lo vedi intercettare un pallone in fase difensiva e pochi secondi dopo andare in avanti a chiudere l'azione d'attacco. Instancabile.

Caldirola 6 - Alla prima stagione in Serie A l'ex Werder Brema mostra un'insolita sicurezza, malgrado la difesa del Benevento venga sollecitato più di una volta nel corso della partita.

Glik 6,5 - Due chiusure fondamentali, una per tempo, più una serie infinita di palloni intercettati sui filtranti dei centrocampisti avversari. Una certezza.

Foulon 5,5 - Inzaghi ci punta ed è convinto che il ragazzo si farà, ma oggi il giovane terzino mostra qualche incertezza. Guadagna poche volte il fondo e va in difficoltà nel finale contro Orsolini.

Schiattarella 6 - Si mette in cabina di regia e gestisce bene il pallone. Importante il suo apporto in fase difensiva.

Hetemaj 6,5 - Ringhia su ogni pallone, non si dà mai per vinto, combatte anche per un solo centimetro di campo. Ha l'atteggiamento giusto, di quelli che a Inzaghi piacciono eccome. Dal 62' Dabo 6 - Entra al momento giusto e con lo spirito giusto. Con lui in campo il Benevento domina fisicamente a centrocampo.

Ionita 5,5 - Non costruisce tanto ed è il più delle volte impreciso in possesso, tuttavia anche il suo apporto in fase difensiva si fa sentire. Dal 73' Improta s.v.

Caprari 5 - L'unico del Benevento a steccare completamente. Spreca una palla gol colossale ad inizio secondo tempo, scivola più di una volta e Inzaghi decide di sostituirlo. Dal 62' Sau 6 - Aiuta Lapadula nel primo pressing e nel finale aiuta a far scorrere il tempo per tenere in cassaforte l'1-0.

Iago Falqué 6 - La prima da titolare con la maglia giallorossa è sufficiente. Mostra buona tecnica nelle combinazioni nello stretto e con delle palle scodellate in area. Dal 73' Tuia s.v.

Moncini 6 - Parte titolare, complice un Lapadula non al meglio, alla ricerca del primo gol in Serie A. Deve fermarsi però dopo appena un quarto d'ora per infortunio. Dal 15' Lapadula 7 - E' un tipo che non molla mai ed è per questa sua peculiarità che la sua squadra trova la rete. Decisivo l'ex Pescara, in spaccata: tre punti regalati al suo Benevento.

Filippo Inzaghi 6 - Nel primo tempo viene messo sotto dall'amico Mihajlovic, ma evidentemente stavolta è lui a trasmettere lo spirito combattivo alla sua squadra. Il Benevento non molla, su nessun pallone. Il 4-3-2-1 è abbastanza solido, ma per l'attacco bisogna inventarsi ancora qualcosa.