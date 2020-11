Le pagelle del Benevento - Non si salva nessuno. Inzaghi avrà tanto da pensare

Montipò 5,5: Sui gol può davvero poco e in un’occasione viene salvato dalla traversa. Qualche brivido quando ha la palla tra i piedi con un rischio enorme corso nel primo tempo.

Letizia 4: Meglio a destra che a sinistra dove soffre tremendamente il duo Ferrer-Agudelo lasciando troppo spazio agli esterni liguri per il cross. Dal 74° Barba sv: Si piazza a sinistra tenendo la posizione, ma ormai la gara non ha più nulla da dire.

Caldirola 5: Fatica ad arginare Nzola che spesso arretra per aprire spazi ai compagni. Serata difficile.

Glik 5: Un po' meglio del compagno di reparto, ma anche lui non brilla e fatica con il centravanti ligure che si muove tanto e dà pochi punti di riferimento.

Foulon sv: La sua gara dura poco più di dieci minuti a causa di un paio di colpi duri subiti in questo avvio: uno da parte del centrocampista ligure Estevez e uno dal compagno di squadra Dabo. Dal 12° Maggio 5: La maggiore freschezza di Gyasi lo mette in crisi, basti vedere il gol del raddoppio ligure.

Schiattarella 4,5: Nel primo tempo è quello che prova maggiormente a mettere in moto le punte, ma soffre la maggiore vivacità del centrocampo ligure. Nella ripresa continua a faticare e non riesce neanche ad arginare Nzola in occasione del terzo gol. Dal 74° Tello sv: Un quarto d'ora per mettere benzina nelle gambe.

Dabo 5: Si fa notare più per la botta, involontaria, che rifila al compagno Foulon che per le proprie giocate. Fatica a dare ordine in mezzo al campo e anche in interdizione non brilla. dal 45° Improta 4,5: Pronti via e prende un giallo. Poi non riesce mai a incidere in mezzo al campo, naufragando coi compagni,.

Ionita 5: Si perde Pobega in occasione del primo vantaggio ligure. Da lì non si riprende più e non riesce, né da esterno né da centrale a dare il proprio contributo alla squadra.

Sau 5: Gioca al fianco di Lapadula prima e poi da esterno nella ripresa. Si fa vedere solo in un’occasione impegnando Provedel. Troppo poco per la sufficienza. Dal 74° Moncini sv: Si vede poco, anche perché il Benevento fatica a reagire dopo l'uno-due di Nzola.

Insigne 5: Gioca da esterno di centrocampo e viene spesso travolto da Bastoni. Si accende poco dopo lo svantaggio, ma dura pochissimo come tutto il Benevento.

Lapadula 5,5: Un palo è tutto quello che si ricorda di lui. Per il resto prova a tenere in pensiero la difesa ligure alla ricerca dello scatto sul filo del fuorigioco, ma Terzi lo tiene sempre a bada. Nel finale prova una rovesciata in bello stile, ma senza trovare la porta.

Inzaghi 5: Inizia con un 4-4-2 che nelle intenzioni servirebbe ad arginare il gioco sugli esterni dello Spezia. Ma non funziona e così si passa al 4-3-3 senza però che davanti si riesca a far male se non per una breve fiammata attorno alla mezzora. Dietro la squadra balla e soffre, anche per la mancanza di adeguato filtro in mezzo. Il tecnico avrà tanto da pensare durante questa pausa per invertire la rotta