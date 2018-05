Le pagelle del Benevento - Sandro giù, Diabaté non colpisce

Risultato finale: SPAL-Benevento 2-0

© foto di Federico De Luca

Puggioni 6 - Fa il massimo sul primo sigillo biancazzurro: compie un miracolo su Antenucci, ma è comunque trafitto dalla ribattuta di Paloschi. Disinnesca l'incornata di Kurtic, spiazzato sul rigore che chiude la gara.

Sagna 5,5 - Paga a caro prezzo un ripiegamento tardivo: anticipato dal tocco di destro di Grassi, che propizia il gol di Paloschi. Adattato nella difesa a tre, non è a suo agio e tende, quando può, a decentrarsi.

Djimsiti 6 - Alcuni errori in uscita, ma preserva solidità ed attenzione fino al triplice fischio. Non ha responsabilità dirette sui due graffi della SPAL, guida come può la linea giallorossa.

Venuti 6 - Agisce sul centro-sinistra della linea a tre, ed è costretto ad arretrare il raggio d'azione. Perde il duello aereo con Paloschi sul vantaggio estense, ma i movimenti sono corretti. Avverte un fastidio che lo costringe a dare forfait.

Gyamfi 5,5 - De Zerbi lo incensa in conferenza e lo lancia. Potrebbe giocarsi meglio le sue carte: è sin troppo timido, in una gara in cui non ha nulla da perdere. Non sfonda a destra.

Sandro 5 - L'involuzione odierna dell'ex Tottenham alla base del tonfo sannita: anziché schermare la retroguardia con la sua fisicità, legge sovente male le iniziative estensi, commettendo più di un'irregolarità.

Viola 6 - Qualche imbucata che potrebbe avere miglior sorte. Recrimina per i due piazzati sventati da Gomis. Duetto meno proficuo del solito con Sandro, anche lui è inghiottito dalle difficoltà della truppa in alcune circostanze.

Letizia 6 - Binario arroventato dalla sua corsa generosa, nei primi quarantacinque. Chiude con diligenza e non disdegna la fase di appoggio, facendosi preferire nel duello individuale con Mattiello. Ad inizio ripresa viene rilevato dal baby Sparandeo. (Dal 59' Sparandeo 5 - Esordio da cancellare: suo il fallo da rigore su Antenucci).

Iemmello 5 - Ritrova Diabaté, ma i due si cercano poco, e male. Accenna un paio di break che sfumano sistematicamente. Al minuto settantatré mister De Zerbi cerca nuove soluzioni e lo richiama alla base, preferendogli Coda. (Dal 73' Coda 5,5 - Nessuna iniziativa dopo l'ingresso).

Diabaté 5 - Svanito il magic moment, la sua media gol si riscopre umana. I centimetri sono sempre l'arma in più nei duelli individuali, ma non riesce a produrre pericoli concreti.

Parigini 5,5 - Si carica sulle spalle il tridente in avvio. Rapidità di gambe e di pensiero che mette in crisi gli avversari, poi il calo fisico che lo proietta lontano dai riflettori nelle battute finali.