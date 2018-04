Le pagelle del Benevento - Sandro insuperabile, difesa più che mai solida

Risultato finale: Milan-Benevento 0-1

Puggioni 7 - Para anche le maledizioni lanciate dai supporter rossoneri, verrebbe da dire. Un gigante: roba da fantascienza, il clean sheet a San Siro. Quasi inquantificabili le smanacciate sui colpi rossoneri.

Sagna 5,5 - Doveva essere l'uomo della provvidenza, finisce nel novero dei più mediocri in una serata magica. Qualche volta mostra il fianco agli sprint avversari, combina poco in fase d'appoggio.

Djimsiti 7 - L'unico neo è un errore in uscita, che per sua fortuna non ha conseguenze. La migliore prova stagionale: tanti rammendi, uno decisivo, su un affondo velenoso del Diavolo. Giganteggia con Tosca.

Tosca 6,5 - Dopo tante mortificazioni, un sussulto d'orgoglio. Lui e Djimsiti sono i veri big, questa sera: quando può, alza il muro e presidia a dovere le zone di competenza.

Letizia 6 - L'avvio non è dei più incoraggianti: buca un intervento, propiziando un break insidioso di Borini. Poi s'adegua, e cresce gradualmente: ingranaggio funzionante nel reparto, rinuncia a spingere, soprattutto in virtù del vantaggio acquisito.

Cataldi 6,5 - Presenza costante (e tangibile) in entrambe le fasi. Lui e Viola determinano il convincente atteggiamento in apporto, arricchisce la serata con molteplici ripiegamenti, seguiti da più d'un intercetto.

Sandro 7 - È leader morale e tecnico della squadra. In mediana è una diga: i sanniti reggono alla verve degli avversari soprattutto grazie al suo superiore senso tattico, che leva le castagne dal fuoco nelle situazioni più spigolose.

Viola 6,5 - Lui e Sandro il duo più affidabile in casa sannita. Accenni di regia ordinata, geometrie indispensabili per il credo tattico di De Zerbi. La prova è impreziosita dal bell'assist d'esterno per Iemmello. (Dal 77' Parigini s.v.).

Brignola 5,5 - Il Benevento sa come palleggiare e nello stretto parla la stessa lingua dei compagni di ventura. Incisività farraginosa giustificata dalla giovanissima età. Qualche pausa, ma i colpi non mancano: il futuro è dalla sua. (Dal 68' Venuti 6 - Dà manforte alla difesa dopo l'ingresso).

Iemmello 6,5 - Attestato di stima di De Zerbi, che spiazza tutti, preferendolo al gigante Diabaté. Incensa la scelta del mister con il destro che vale il vantaggio sannita. Lascia il posto proprio al maliano, dopo l'ora di gioco. (Dal 62' Diabaté 4,5 - Rischia di compromettere il capolavoro: doppio giallo, da subentrato).

Djuricic 6 - Qualche sgasata che non lo premia, fatica ad innescare il centravanti di turno. Patisce il mismatch con i centrali avversari, anche se regala un paio di buoni assoli.