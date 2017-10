Le pagelle del Benevento - Si salva Brignoli, Ciciretti dà la scossa

Risultato finale Benevento-Lazio 1-5

Brignoli 6.5 - Incolpevole sui gol della Lazio, decisivo in almeno un paio di occasioni con gli interventi su Milinkovic-Savic e su Immobile nella ripresa.

Venuti 5.5 - Ci mette il fisico con qualche intervento al limite per arginare chi si presenta dalle sue parti. Il duello con Lulic però è impari.

Antei 5 - Dovrebbe guidare la difesa ma gli attaccanti biancocelesti lo mettono in difficoltà. In ritardo su Immobile sul raddoppio, meglio nella ripresa con un paio di chiusure.

Di Chiara 5 - Sbaglia tutto il possibile, perde palloni mortiferi sulla propria trequarti. Troppo largo sulla palla filtrante di Milinkovic-Savic per Immobile prima, poi non impedisce a Marusic di trovarsi tutto solo per il tris.

Lombardi 5.5 - Una prova di corsa per l'esterno ex Lazio che ha il compito sfiancante di raddoppiare sugli avanti laziali. Per questo non si mette in mostra in fase offensiva. (Dal 78' Letizia s.v.).

Chibsah 5.5 - Nel primo tempo è tra i più propositivi a mordere le caviglie e a farsi vedere in avanti. Poi cala vistosamente nella ripresa.

Viola 5 - Torna in cabina di regia ma non riesce a costruire il gioco. Troppo lento in fase di impostazione.

Lazaar 6 - Nel primo tempo soffre le avanzate di Marusic, si riscatta con il gol che riaccende le speranze.

Cataldi 6 - Non si emoziona contro la sua ex, fornendo una prova di sostanza. Cerca anche il tiro dalla lunghissima distanza, di poco fuori.

Memushaj 5 - Avulso dal gioco, non integrato nei meccanismi della squadra. Paga una posizione non consueta per lui. (Dal 46' Ciciretti 6.5 - Entra in campo e sveglia il Benevento. Costringe Strakosha agli straordinari, fa da collante tra i reparti).

Iemmello 5 - Completamente solo nel primo tempo, mai un pallone giocabile. Meglio con Ciciretti, ma cicca di testa da due passi. (Dal 68' Coda 5.5 - Entra a partita ormai compromessa, non riesce mai a mettersi in mostra).