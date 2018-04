Le pagelle del Benevento - Super Diabaté, Iemmello sprecone

Benevento 3-0 Verona

Cheick Diabaté

Brignoli 6 - Chiamato ad intervenire col contagocce, bravo su qualche cross che arriva dalle sue parti.

Venuti 6.5 - Contiene bene e soprattutto si propone con insistenza in zona d’attacco dialogando bene con Brignola.

Djimsiti 6 - Sfrutta la sua fisicità per contenere le incursioni di Verde e Cerci.

Tosca 6.5 - Conferma di poter fare la differenza nel reparto arretrato, bravo anche in fase di impostazione.

Letizia 7 - Trova il primo gol in Serie A con la maglia giallorossa grazie ad un delizioso tiro a giro che si insacca alle spalle di Silvestri.

Brignola 6.5 - Spesso al centro della manovra d’attacco ma a volte impreciso al momento della conclusione. Dall’88’ Volpicelli sv.

Del Pinto 7 - Detta i ritmi della manovra con grande autorevolezza e sfiora anche il gol in avvio di match.

Viola 7 - Dai suoi piedi nascono sempre occasioni invitanti, soprattutto dai calci piazzati.

Djuricic 7 - Prestazione sublime dell’ex Sampdoria che crea occasioni su occasioni sfruttando tutto il suo bagaglio tecnico. Dall’80’ D’Alessandro sv.

Iemmello 5.5 - Spreca di tutto tra primo e secondo tempo, esulta per il gol che in realtà è di Diabatè. Dal 72’ Guilherme 6.5 - Ha il tempo di mettersi in mostra contribuendo al gol del 3-0.

Diabatè 8 - Bravo in fase di costruzione, si sacrifica tanto e viene premiato con due gol da centravanti puro.