Le pagelle del Bologna - A Sansone manca solo il gol. Sfortuna Helander

Skorupski 6 - Poco impegnato, rischia però la figuraccia finale su tiro sul primo palo di Ronaldo. Assolutamente incolpevole sul colpo da biliardo di Dybala.

Mbaye 6 - Bisticci con Mandzukic a parte, gioca una buona partita con un avversario scomodo davanti.

Danilo 6,5 - Guida la difesa con ordine e il suo Bologna soffre davvero poco contro i Campioni d'Italia. Bravo sui palloni alti, complice anche il momento poco brillante di alcuni avversari.

Helander 5,5 - Sfortunato: l'improvvida deviazione sul cross di Matuidi spalanca la porta a Dybala. Prima e dopo una prova sicuramente positiva.

Dijks 6 - Cancelo affonda zero sulla sua corsia, così in fase di difesa è un pomeriggio di tutto riposo. In quella di offesa però si vede pochino.

Poli 6 - Solita gara generosa per l'ex Sampdoria, che tra i tre centrocampisti è quello più deputato al sacrificio e alla rincorsa dell'avversario. Dal 78' Donsah sv.

Pulgar 6 - La sua regia è puntuale, il Bologna gira bene la palla grazie alle linee orizzontali che fornisce ai compagni. Dall'85' Falcinelli sv.

Soriano 5,5 - Passo indietro rispetto alla sfida contro la Roma, dove avrebbe meritato il gol senza dubbio. Gli inserimenti in area stavolta sono più rari, l'unico tiro da fuori ampiamente a lato.

Edera 6 - L'attaccante esterno non brilla ma si muove su tutto il fronte offensivo e va anche al tiro da fuori area mettendo paura a Perin, senza mai dimenticare la fase difensiva. Dal 52' Orsolini 5,5 - Entra con grinta nella sfida ma senza incidere.

Santander 6 - "Spaventa" la Juve col tacco volante che finisce di poco alto, poi si allontana dall'area, dove ha pochi spazi, e va ancora vicino ad un gol che sarebbe stato meritato.

Sansone 6,5 - A tratti imprendibile, nella prima ora di gioco fa impazzire tutta la difesa della Juve, salvo "sparire" dalla sfida nell'ultima mezz'ora. Il tiro con cui sfiora il pari è l'ultimo afflato di una gara comunque positiva.

