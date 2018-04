Le pagelle del Bologna – Nagy delude, Verdi inventa

Risultato finale: Bologna-Milan 1-2.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirante 6.5 - Se il Bologna rimane in partita è anche grazie ai suoi interventi. Compie un paio di buone parate, può fare pochissimo sui due gol.

Mbaye 5.5 - Dalle sue parti Calhanoglu fa il bello e il cattivo tempo. Gli lascia troppo spazio, alza il baricentro soltanto nel finale.

González 5 Non è in una giornata positiva, sbaglia un paio di palloni. Ma soprattutto il gol del 2-0 arriva da un suo errore in fase di disimpegno. (Dal 58’ Romagnoli 5.5 - Non entra bene in campo, compie qualche sbavatura).

De Maio 6.5 - Qualche disattenzione, soprattutto a difesa schierata. Nel secondo tempo segna il gol che riapre le speranze.

Masina 6 - Fa il suo compito, ma limita molto bene le giocate di Suso. Lo spagnolo, infatti, non va mai nell’uno contro uno. (Dall’ 82’ Keita s.v.).

Poli 5.5 - Nel primo tempo compie qualche inserimento e crea problemi. Nella ripresa rimane troppo basso, mancano quei tipi di giocate.

Pulgar 5.5 - Nel momento difficile manca la sua classe e la sua qualità. Il Bologna ha poche idee, si sente la sua mancanza.

Nagy 5 - Non si vede molto, sbaglia anche i tempi di inserimento. Dalle sue parti il Milan passa con troppa facilità. (Dal 53’ Avenatti 5.5 - Tocca qualche pallone, non incide moltissimo sul match).

Verdi 6.5 - Nel primo tempo è uno dei più attivi. Nella ripresa si muove molto bene tra le linee e crea più di qualche difficoltà.

Palacio 6 - Un paio di buone occasioni, ma quando non inquadra la porta trova qualcuno che gli devia il pallone dallo specchio.

Orsolini 6 - Si muove molto bene, dà sempre il suo supporto in fase offensiva. Manca un pochino quando deve aiutare i compagni in ripiegamento.