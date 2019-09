Le pagelle del Bologna - Attacco evanescente. Bani perde Okaka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

UDINESE-BOLOGNA 1-0 - 27' Okaka

Skorupski 6 - Toglie dalla rete un bel colpo di testa di Nestorovski, può poco sull'incornata angolata di Okaka.

Tomiyasu 6 -

Bani 5 - Perde Okaka in occasione del gol. Soffre in generale la mole del centravanti e successivamente la velocità di Lasagna.

Denswil 6 - Ingaggia senza paura il duello con Okaka, contrasta in maniera decisa senza commettere troppe sbavature.

Krejci 6 - Non molla mai: terzino ed esterno alto all'occorrenza, lo si vede anche strappare palloni in mezzo.

Dzemaili 5.5 - Vince il ballottaggio con Poli, non riesce tuttavia a dare incisività alla manovra. (Dal 76' Destro sv).

Medel 6 - Generoso come al solito, garantisce equilibrio a una squadra col passare dei minuti sempre più sbilanciata.

Orsolini 6 - Poco lucido sottoporta, ma è quello che crea maggiormente apprensione tra i difensori dell'Udinese, tanto da costringere due giocatori al cartellino giallo. (Dal 54' Skov Olsen 6 - Ha buoni numeri e personalità. Calcia le punizioni, guadagna falli. Da vedere con più continuità).

Soriano 5 - L'espulsione a partita finita è l'ultima goccia di una partita nella quale non ha mai trovato un pertugio per i compagni di squadra. Salterà la Lazio.

Sansone 5 - Parte bene, ma ben presto i difensori avversari gli prendono le misure, raddoppiando se necessario. Non esce dalla morsa, viene sostituito. (Dal 59' Palacio 5.5 - Non riesce a cambiare l'inerzia della partita).

Santander 5 - Un'occasione sprecata all'inizio e nient'altro. Nulla da dire sull'impegno, ma la consistenza sotto porta è quella che è.