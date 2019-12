Le pagelle del Bologna - Bani e Tomiyasu, quanti errori! Si salva Sansone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Skorupski 6 - Poche responsabilità sui gol subiti, nel finale nega la doppietta a Theo e Piatek.

Tomiyasu 5 - Due gol su tre sono frutto di sue ingenuità: prima si lascia soffiare palla da Calhanoglu, poi rinvia sui piedi di Bonaventura. Prestazione da dimenticare.

Bani 5 - Piatek è in serata di grazia e per l'ex difensore del Chievo sono dolori. Suo il fallo ingenuo che consente al Milan di sbloccare la sfida dal dischetto, poi sbaglia molto.

Danilo 6 - Sempre attento, a differenza del suo compagno di reparto. Non commette particolari sbavature.

Denswil 6 - Mihajlovic gli chiede di sacrificarsi sulla fascia sinistra, viste le assenze dei terzini, e lui risponde presenze, giocando con grande attenzione.

Poli 6 - L'ex di turno sente particolarmente la sfida e prova a rendersi utile alla sua squadra. Ci mette la solita grinta ma non incide più di tanto.

Schouten 5,5 - Non riesce a dettare i tempi e anche in fase di rottura è in difficoltà. Inevitabile il cambio all'intervallo. (Dal 46' Svanberg 6 - Più vivace di Schouten, ci prova più volte dalla distanza, anche se la mira è imprecisa).

Skov Olsen 6 - Tra i più positivi nell'attacco del Bologna, almeno ci prova nell'uno contro uno o con le conclusioni dalla distanza. (Dal 78' Orsolini 6 - Buon ingresso in campo, si guadagna il rigore che illude i padroni di casa nel finale).

Dzemaili 5,5 - Buon inizio, poi si perde col passare dei minuti, sovrastato dalla qualità del centrocampo ospite. (Dal 64' Santander 6 - Mette pressione alla difesa rossonera, fa a sportellate e prova a creare scompiglio).

Sansone 6 - Poche giocate degne di nota, è freddo dal dischetto e segna il definitivo 2-3

Palacio 5,5 - Molto mobile ma poco cercato dai compagni. Non riesce a dare profondità, in generale si vede poco.