Le pagelle del Bologna - Bani, gol e rosso. Orsolini non al meglio

Skorupski 7,5 - Nel momento più difficile sale in cattedra con almeno 4 parate determinanti. Non può nulla solo sul bel colpo di testa di Borini. Se il Bologna guadagna 1 punto, gran merito è suo.

Tomiyasu 5,5 - Nel primo tempo è vivace e intraprendente, poi si abbassa nella ripresa, dopo il rosso a Bani, e si fa saltare più volte da Lazovic.

Danilo 6,5 - Bravo a tenere a galla la sua squadra con un paio di chiusure determinanti (su tutte quella sul colpo di testa di Di Carmine).

Bani 6,5 - Sblocca il match da vero rapinatore d'area, è sempre preciso nelle chiusure. Si fa espellere al 67' per un intervento duro su Zaccagni. Una decisione che fa molto discutere.

Mbaye 5,5 - Schierato come terzino sinistro, non sfigura ma si lascia anticipare con troppa facilità da Borini. Era in anticipo, distrazione fatale.

Schouten 6 - Prestazione positiva per il centrocampista olandese, che fa un grande lavoro in fase di pressing e contenimento. Lascia il posto a Poli dopo il rosso comminato a Bani. (Dal 69' Poli 5,5 - Troppa foga, si fa ammonire subito e deve limitare la sua carica agonistica).

Dominguez 6 - Schierato subito dal primo minuto, il giovane argentino dimostra subito buona intesa con i compagni. (Dal 69' Paz 6 - Regge bene all'urgo del Verona, spazza l'area quando può).

Orsolini 5,5 - Pochi spunti, si accende troppo raramente. Meglio nel primo tempo, poi forse si fa sentire il problema alla spalla accusato in settimana.

Soriano 6 - Quando cambia passo sono dolori. Silvestri gli dice no nel primo tempo, nel secondo è sempre puntuale nel cercare di ribaltare il fronte.

Sansone 5,5 - Qualche spunto interessante, su tutti lo slalom nel finale di primo tempo, ma anche diversi errori e palle perse. Non riesce a lasciare il segno, esce dopo aver subito un colpo. (Dal 63' Barrow 5,5 - Entra nel momento più difficile e non riesce a far salire la squadra e a far rifiatare).

Santander 6 - Lotta contro tutta la difesa avversaria, apre spazi e fa sponde. Non riesce però mai a concludere verso la porta di Silvestri.