Le pagelle del Bologna - Barrow cambia la partita, Orsolini riscatta la prima ora in due minuti

Sampdoria - Bologna 1-2

72' rig. Barrow (B); 75' Orsolini (B); 88' Bonazzoli (S)

Skorupski 6 - La Gumina, verso la fine del primo tempo, mette alla prova i suoi riflessi e trova una risposta straordinaria. Peccato però per il pasticcio finale in uscita che spiana la strada del gol a Bonazzoli, complicando un po' di più il finale dei suoi compagni.

Tomiyasu 6 - Sebbene dalla sua parte Linetty difficilmente riesca ad attaccarlo, non si spinge mai troppo oltre la metà campo, accompagnando l'azione più che rilanciandola in avanti. Svolge comunque i compiti richiesti, segnalandosi soprattutto per l'attenzione in difesa.

Danilo 6 - L'esperto centrale del Bologna è punto di riferimento della sua squadra per quanto riguarda i palloni aerei, ed anche oggi se n'è avuta la prova. Guida sufficientemente bene il reparto, non commettendo sbavature.

Bani 6 - Una partita di buon vigore, con un gioco duro al punto giusto su Gabbiadini, che viene solo in piccola parte sporcata dalla disattenzione di cui si rende protagonista nell'azione dell'1-2 sampdoriano, in cui praticamente neanche salta.

Dijks 5,5 - Non brillante, si fa fatica a ricordare una sua discesa che faccia fede a quanto è stato capace di mostrare in passato. Qualche balletto di troppo anche in retroguardia, come nella marcatura un po' distratta in occasione del gol di Bonazzoli.

Poli 6 - Mihajlovic torna a schierarlo da titolare, con l'intento di sfruttare la sua esperienza. L'ex dell'incontro rimane in campo per meno di un'ora, giocando abbastanza diligentemente fino a che non si fa male ed è costretto ad uscire.

(dal 55' Schouten 6 - L'olandese si limita perlopiù al compitino, anche se ha il merito di aver regalato un palleggio più pulito alla sua squadra. Da quando entra, il Bologna gioca meglio).

Medel 6 - Il cileno è uomo di fiducia di Mihajlovic, e la squadra giova tantissimo del suo lavoro sporco. Non si distingue per chissà quali trame in fase d'impostazione, ma anche a livello di carattere aiuta averlo al proprio fianco. Forse non è un caso che appena esce la porta felsinea venga bucata.

(dall'83' Dominguez s.v.)

Soriano 5,5 - Tra i più attesi di oggi, visto che sulla sua strada si parava una maglia cui deve molto, e grazie alla quale si è imposto all'attenzione del calcio italiano ed europeo. Rimane tutto sulla carta: non tocca il numero di palloni che vorrebbe, e rimane sempre un po' in disparte.

(dall'87' Svanberg s.v.)

Orsolini 7 - Un'ora abbondante da cancellare, quasi da dimenticare per numero di giocate messe a segno. Poi quei due minuti di passione, con il rigore conquistato e il raddoppio firmato su facile tap-in propiziato da Barrow. Questo è quel che si dice cambiare le sorti in due minuti.

Palacio 6 - Il Trenza torna ad occupare il posto da centravanti titolare, e sin dalle prime battute cerca di rendersi utile andando a dialogare con i suoi veloci compagni di reparto. Non eccelle, ma quando lascia il campo rimane la sensazione di aver assistito comunque ad una discreta prova.

(dall'87' Cangiano s.v.)

Sansone 5,5 - Crea il primo vero pericolo del match, ma non ha fatto i conti con Audero. Forse poteva metterci più cattiveria, anche se rimane la bella risposta del portiere di casa. Il punto è che sarà l'unica cosa degna di nota della sua partita: esce a inizio ripresa.

(dal 55' Barrow 7,5 - Il cambio decisivo di Mihajlovic: tempo di farlo carburare, di lasciargli sbagliare qualche pallone, poi si accende e per la Samp sono dolori. Si incarica di trasformare il rigore procurato da Orsolini, quindi ricambia il favore e serve al compagno l'assist. Potrebbe far doppietta, lo ferma il legno).

All. Sinisa Mihajlovic 6,5 - Il primo tempo del suo Bologna non è indimenticabile: dopo un approccio al solito robusto e grintoso, la sua squadra sembra spegnersi. Prova a cambiare le carte in tavola con i cambi, ed azzecca eccome: dentro Barrow, che si rivelerà semplicemente il migliore in campo grazie ad un gol su rigore, un assist ed un palo. Porta a casa una vittoria che, onestamente, fa vedere il Bologna come una realtà da considerare nella lotta per le posizioni dell'Europa League. Chapeau.