Le pagelle del Bologna - Barrow, che impatto! Schouten-Tomiyasu ok

SPAL-Bologna 1-3 (23' Petagna, 24' aut. Vicari, 60' Barrow, 63' Poli)

Skorupski 6 - Partita tutto sommato tranquilla, per il numero uno rossoblù. Raramente chiamato in causa dagli attaccanti estensi, risponde presente soprattutto nella seconda parte del secondo tempo.

Tomiyasu 6,5 - Bella prestazione del terzino giapponese, specialmente nei primi 45'. Chiude spesso e bene su un Reca in grande giornata, col polacco che lo salta netto solo in una occasione nella ripresa. Sempre attento, non commette sbavature.

Danilo 6 - Attento ed equilibrato, bada al sodo senza pensare troppo alla forma. E alla fine porta a casa una prestazione positiva come quasi tutti i compagni.

Paz 5,5 - Se la vede con Petagna in una sfida tutta fisica e comunque se la cava. Male nell'intervento su Di Francesco che regala il rigore del vantaggio alla SPAL.

Mbaye 6 - Dalla sua parte Strefezza spinge con una certa continuità. Lui però non si scompone e pur non rubando la scena fa il suo con impegno e limitando bene l'esterno spallino.

Poli 7 - Inizia subito forte, con intensità e tempi giusti della giocata, lottando su tutti i palloni che passano dalle sue zone. Bravo nell'inserimento e nella realizzazione dell'1-3, esce sfinito per crampi (dall'81' Svanberg sv).

Schouten 6,5 - Ottima gara dell'olandese, schieratosi al centro della manovra rossoblù. In fase di costruzione può certamente crescere, ma porta equilibrio e aiuta con interventi decisivi in fase di copertura.

Soriano 7 - A inizio partita resta in disparte, quasi volesse trovare gli spazi giusti per agire. A fine partita però mette lo zampino decisivo in 2 dei 3 gol della squadra: in occasione dell'autogol di Vicari e con l'assist per il definitivo 1-3 di Poli.

Orsolini 6 - Partita senza particolari acuti, ma con un ottimo livello medio nella qualità delle giocate. Sul primo tocco salta sempre l'avversario, ha poche occasioni per rendersi pericoloso davanti alla porta (dal 70' Skov Olsen 5,5 - Si schiera alto a destra, proprio come Orsolini. Ha sui piedi due buone occasioni, le spreca forse anche per la troppa voglia di segnare).

Santander 5,5 - Si sbatte e lotta, aiutando la squadra col lavoro di fisico e tanto movimento. Ma sbaglia anche un gol a tu per tu con Berisha che avrebbe portato in vantaggio i suoi a metà primo tempo (dal 58' Barrow 7 - Entra, passano 2 minuti e trova un gran bel gol che porta avanti i suoi. Ottimo impatto del gambiano in uscita dalla panchina).

Palacio 6,5 - Ennesima prova di straordinaria generosità per l'argentino. Sotto porta è meno pericoloso del solito, ma partecipa sempre alla manovra offensiva della squadra e dà una grande mano anche in fase di ripiegamento.