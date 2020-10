Le pagelle del Bologna - Barrow incontenibile, Palacio sempreverde. Soriano rifinitore e non solo

vedi letture

BOLOGNA-CAGLIARI 3-2 - 15' Joao Pedro (C); 45', 56' Barrow (B); 47' Simeone (C); 52' Soriano (B)

Skorupski 5,5 - Nessun grande intervento e due gol subiti sui quali ha poche colpe.

De Silvestri 5,5 - In difesa se la cava spesso con mestiere, ma si fa infilare troppo facilmente tant'è che i due gol arrivano dal suo lato. Davanti non fa mancare il suo apporto.

Danilo 6 - E' il leader difensivo e lo dimostra nel finale, stringendo i denti e facendo la guerra malgrado un problemino.

Tomiyasu 6 - Così così nel primo tempo, poi aumenta il suo tasso di concentrazione e torna ad intervenire in maniera precisa. Decisiva una chiusura su Cerri all'ultimissima azione.

Hickey 6 - Avanti e dietro sulla fascia, senza fermarsi mai. Sufficiente.

Schouten 6,5 - E' bravissimo nella fase di interdizione, tant'è che è il miglior recuperatore di palloni del campionato. Se migliora la qualità delle sue giocate, visti i tanti palloni che è costretto a giocare, diventerà un gran centrocampista.

Svanberg 6 - Sempre utili i suoi sostegni agli esterni, in ambo le fasi. In occasione del gol di Simeone si fa saltare da Zappa dimostrando che non è un difensore, ma la voglia di aiutare non manca mai.

Orsolini 5,5 - Contro la pressione organizzata del Cagliari fa fatica e infatti perde troppi palloni. Da uno di questi, tra l'altro, nasce l'azione dell'1-0 del Cagliari. All'inizio è in difficoltà, poi cresce col passare dei minuti. Ma uno con la sua qualità dovrebbe incidere di più.

Soriano 7 - Ci mette qualche minuto, poi trova la sua posizione. Epicentro del gioco offensivo di Mihajlovic, rifinisce sempre alla grande i palloni per i compagni. Trova poi la gioia personale con un destro potente e preciso che non dà scampo a Cragno.

Barrow 7,5 - Due prodezze per rivoltare il Bologna come un calzino. Due azioni simili: riceve a sinistra, converge al centro ed esplode il destro. Alla prima occasione toglie la ragnatela all'incrocio dei pali, al secondo sfiora il palo. Due gol, uno più bello dell'altro, che gli valgono la palma di MVP. A volte confusionario, ma il più delle volte è incontenibile.

Palacio 6,5 - Copre praticamente una metà campo intera, svariando su tutto il fronte offensivo. La sua verve, il suo dinamismo, la sua intelligenza tattica sono fondamentali per il Bologna. Sempreverde.

Sinisa Mihajlovic 6,5 - Nel primo tempo il suo Bologna non prende le misure e serve una bella ramanzina all'intervallo per risvegliarlo. Bella la mossa del doppio esterno sinistro nella ripresa: Palacio sposta la sua posizione, gioca quasi nella stessa posizione di Barrow e insieme i due non danno punti di riferimento alla difesa che soffre.