Le pagelle del Bologna - Bene Santurro, Donsah sbaglia troppo

Risultato finale: Bologna-Roma 1-1.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santurro 6 - Un po’ insicuro nelle uscite, sbaglia qualche intervento di troppo. Bene nel primo tempo, sempre attento sulle iniziative ospiti.

Torosidis 5.5 - Non difende al meglio sul gol di Dzeko, soprattutto nel secondo tempo soffre le giocate offensive di Kolarov. (Dal 78’ Mbaye 6 - Entra bene in campo, fa la giusta densità).

De Maio 6.5 - Uno dei migliori in campo, non sbaglia praticamente nulla. Molto bene soprattutto sui palloni alti.

Helander 6 - Un po’ meno attento rispetto al compagno di reparto, ma riesce a contenere molto bene le giocate dei giallorossi.

Masina 6 - Contiene molto bene le giocate degli avversari, concede poco spazio soprattutto a Florenzi e Gerson.

Poli 6.5 - Nel primo tempo è incontenibile, sbaglia davvero poco. Nella ripresa si schiaccia troppo, ma gioca comunque una buonissima partita.

Pulgar 7 - Trova il gol che sblocca la sfida, sale in cattedra e non va mai in difficoltà. Si sacrifica anche in fase di non possesso.

Donsah 5.5 - Nel primo tempo sbaglia qualche giocata di troppo, nella ripresa è più attento, ma la sua prova rimane insufficiente.

Verdi 6 - Non si vede molto, ma ogni giocata che compie viene fatta con qualità e senza mai forzare i tempi. (Dall’89’ Krejci s.v.).

Palacio 6 - Sbaglia un paio di tocchi nella prima frazione, che potevano essere decisivi. Compie un buon lavoro per la squadra.

Di Francesco 5 - A parte un tiro nel primo tempo, non si vede quasi mai. Manca molto, soprattutto in fase difensiva. (Dal 70’ Orsolini 5.5 - Non entra bene in campo, sbaglia qualche giocata di troppo).