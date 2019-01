Le pagelle del Bologna - Danilo provvidenziale, Palacio è un ragazzino

© foto di Federico Gaetano

SPAL-Bologna 1-1 (63' Kurtic; 22' Palacio)

Skorupski 7 - Impegnato a più riprese dagli avversari, c'è sempre. Strepitoso su Antenucci alla mezz'ora.

Calabresi 6 - Da terzino destro è adattato. Spinge poco, chiude Fares che di solito sale molto più rispetto a oggi.

Danilo 7 - Al 73' è provvidenziale su Antenucci, negando all'attaccante molisano un gol già fatto. Senza di lui, non ci sarebbe neanche questo scomodo punto.

Helander 5,5 - Così così. Bruciato sul gol di Antenucci, poi annullato dal VAR: statuario, ma non proprio un fulmine di guerra.

Dijks 6 - Annulla Lazzari fino all'assist che vale l'1-1. Si vede troppo poco in fase di possesso palla.

Poli 5,5 - Quantità e intensità: è quello che gli chiede Inzaghi, è quello che dà. Alla voce qualità, sarebbe lecito aspettarsi qualcosa in più. (Dal 78' Svanberg 6 - Entra e si guadagna una ghiotta punizione. Merita spazio).

Pulgar 5 - Seconda partita consecutiva da titolare, con Natale di mezzo. Non indimenticabile.

Soriano 6 - Mezzo voto in meno perché avrebbe dovuto capitalizzare una delle diverse occasioni da gol create. Fino al momento della conclusione, è uno dei migliori dei suoi, poi si squaglia.

Orsolini 5,5 - Il 4-3-3 è la sua grande occasione e dimostra di saperlo per la voglia messa in campo. Impegna anche Viviano, ma si mette in evidenza anche per un paio di dormite in fase difensiva che sarebbero potute costare care. (Dal 78' Santander s.v. -).

Palacio 7 - Applausi a scena aperta per questo ragazzino terribile, che ancora fa la differenza in Serie A. Raccoglie il cioccolatino offertogli da Vicari e sblocca la partita, a quasi 37 anni è ancora imprescindibile. Che sia un bene o un male per il Bologna, è un altro conto. Lui è strepitoso.

Sansone 5,5 - Ha voglia di fare bene, si vede anche dalla tanta disponibilità e dai frequenti ripiegamenti. Lì davanti, però, fa troppo poco.