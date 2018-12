Le pagelle del Bologna - Difesa horror, Santander è un combattente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Bologna 3-2

Skorupski 5.5 - Nel primo tempo, col Napoli in vantaggio 1-0, si supera su una conclusione di Mertens destinata a finire sotto l'incrocio dei pali. Si muove tardi sul gol decisivo del 3-2, Mertens lo beffa sul suo palo.

De Maio 5 - Tra i maggiori responsabili del gol che il Bologna incassa dopo 15 minuti. Quando il Napoli accelera nella trequarti avversaria va in costante difficoltà.

Danilo 6 - E' colui che dovrebbe prendere in consegna Milik, ma non riesce mai a leggere i movimenti in area del centravanti polacco. Un voto in più per il gol del momentaneo 2-2

Helander 5 - Anche per il difensore svedese serata da dimenticare, va in confusione sopratutto sulle palle alte.

Dijks 5.5 - Quando ha la possibilità di attaccare crea anche spunti interessanti. Discorso completamente diverso invece quando è il Napoli a controllare il gioco.

Poli 6 - Il più propositivo del centrocampo del Bologna, nonché il più pericoloso. Accompagna con costanza le ripartenze rossoblù e in un paio di circostanze si affaccia anche dalle parti di Meret. Dal 79esimo Orsolini s.v.

Pulgar 6 - I suoi calci piazzati sono un fattore, un elemento determinante che compensa le difficoltà in fase di contenimento quando è il Napoli a controllare il gioco.

Svanberg 5 - Dovrebbe dare imprevedibilità alle ripartenze del Bologna, ma è troppo timido e discontinuo. Dal 71esimo Nagy 5.5 - Il suo ingresso non dà maggiore copertura alla difesa del Bologna.

Mattiello 5.5 - Non una brutta prestazione, ma sbaglia completamente la marcatura di Milik in occasione della rete del 2-1: viene sovrastato dal centravanti polacco.

Santander 7 - Un vero combattente. Si fa male dopo pochi minuti, ma resta in campo per quasi tutto il primo tempo e prima di alzare bandiera bianca realizza la rete dell'1-1. Dal 43esimo Falcinelli 5.5 - Ha una sola buona occasione, ma non la sfrutta.

Palacio 6.5 - Il più continuo del Bologna. Si muove tantissimo su tutto il fronte offensivo e dalle sue iniziative nascono le iniziative offensive più interessanti della squadra di Inzaghi.